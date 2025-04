Rechnerisch vermieden die Ortenauer durch ihren Einsatz auf dem Rad knapp 400 Tonnen des Klimagases Kohlenstoffdioxid.

Nach der erfolgreichen Teilnahme im vergangenen Jahr ruft das Landratsamt die Menschen in der Region auch in diesem Jahr dazu auf, für Klimaschutz, Radverkehrsförderung, mehr Lebensqualität und für die Gesundheit in die Pedale zu treten.

Nach der Devise „Jeder geradelte Kilometer zählt“ können die Bürger im Ortenaukreis bis zum 21. Mai im interkommunalen Radfahrwettbewerb gegen andere Kommunen und Landkreise antreten und Radkilometer sammeln, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.

42 Städte und Gemeinden mit dabei

Bislang beteiligen sich 42 Städte und Gemeinden aus dem Kreis. Im gesamten Aktionszeitraum sind auch zahlreiche Veranstaltungen der teilnehmenden Kommunen rund um das Thema Fahrrad geplant. Unter dem Dach des Landesprogramms „Movers – Aktiv zur Schule“ findet auch in diesem Jahr erneut ein „Wettbewerb im Wettbewerb“ statt. Dieser ruft Schüler dazu auf, mit Teamgeist und Spaß in die Pedale zu treten.

2025 bietet sich zudem erstmals die Möglichkeit, gemeinsam mit einer befreundeten französischen Partnerkommune in die Pedale zu treten. Im Rahmen dieser grenzüberschreitenden Initiative können Bürgerinnen und Bürger nicht nur gemeinsam radeln, sondern auch die vielfältigen Angebote und Veranstaltungen auf der jeweils anderen Rheinseite entdecken und erleben. Das Landratsamt freut sich auch weiterhin über Radbegeisterte – auch Kommunen können sich weiterhin anmelden.

Anmeldungen bis zum letzten Tag noch möglich

Bis einschließlich zum letzten der 21 Stadtradeln-Tage können Teams gegründet werden oder man kann sich diesen anschließen. Weitere Informationen zur Anmeldung und zu den zahlreichen Veranstaltungen werden regelmäßig im Internet auf der Webseite ortenau-tourismus.de/stadtradeln und auf stadtradeln.de ebenso wie auf den Social-Media-Kanälen des Ortenaukreises veröffentlicht. Alle Informationen zum Schulradeln sind auf der Webseite stadtradeln.de/schulradeln-bw zu finden.

Für Auskünfte steht zudem die Tourismusförderung des Ortenaukreis per E-Mail an tourismus@ortenaukreis.de zur Verfügung.

So viele Kilometer wie möglich

Die Kampagne Stadtradeln ist ein deutschlandweiter Fahrradwettbewerb des Klima-Bündnisses und wird von der Initiative Radkultur des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg gefördert, informiert das Landratsamt in seiner Mitteilung. Während des Wettbewerbs soll innerhalb von drei Wochen möglichst viel Fahrrad gefahren und es sollen so viele Kilometer wie möglich gesammelt werden – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Besonders engagierte Teilnehmer erhalten vom Klima-Bündnis diverse Preise und Auszeichnungen. Im vergangenen Jahr holte sich die Stadt Offenburg mit rund 470 000 Kilometern den Spitzenplatz in der Ortenau, gefolgt von den Städten Ettenheim, Achern und Lahr.