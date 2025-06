Bikerparadies in Bad Dürrheim Mit Vollgas zur Eröffnung – Dirt Bike Park fast fertig

Nach monatelanger Bauzeit und vielen Herausforderungen steht die Eröffnung kurz bevor: Der neu gestaltete Dirt Bike Park am Jugendhaus Bohrturm in Bad Dürrheim öffnet voraussichtlich am 17. Mai.