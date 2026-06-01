Stadtradeln: Friesenheimer fahren insgesamt 78.527 Kilometer

362 Bürger aus der Gemeinde haben sich an der sieben Auflage der Stadtradel-Kampagne beteiligt. 27 Teams waren gemeldet. Die Gewinnergruppe kommt aus Schuttern.
Fleißig wurde in den vergangenen drei Wochen in die Pedale getreten. An der Aktion Stadtradeln, dei am 21. Mai endete, haben sich auch in Friesenheim zahlreiche Menschen beteiligt. Den ersten Platz holen sich die Mitarbeiter der Firma Albea in Schuttern. Auf den zweiten Platz kamen die Evangelischen Kirchenradler und der dritte Platz erfuhr sich die Realschule und Werkrealschule.