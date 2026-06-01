Stadtradeln: Friesenheimer fahren insgesamt 78.527 Kilometer

362 Bürger aus der Gemeinde haben sich an der sieben Auflage der Stadtradel-Kampagne beteiligt. 27 Teams waren gemeldet. Die Gewinnergruppe kommt aus Schuttern.

Fleißig wurde in den vergangenen drei Wochen in die Pedale getreten. An der Aktion Stadtradeln, dei am 21. Mai endete, haben sich auch in Friesenheim zahlreiche Menschen beteiligt. Den ersten Platz holen sich die Mitarbeiter der Firma Albea in Schuttern. Auf den zweiten Platz kamen die Evangelischen Kirchenradler und der dritte Platz erfuhr sich die Realschule und Werkrealschule.

In diesem Jahr war das Stadtradeln in Friesenheim eher eine ruhige Geschichte. Teams wurden zwar gebildet, aber die meisten waren für sich unterwegs. Auf eine Sternfahrt mit dem Bürgermeister Erik Weide und den Ortsvorstehern wurde verzichtet.

Rainer Janus, Pfarrer in Rente, könnte eigentlich als Stadtradelstar durchgehen. Auto gefahren ist er in der Aktionszeit keines. Mit Ehefrau Judith hat er die Entscheidung getroffen, das Auto abzugeben. „Wenn ich ein Auto brauche, nehme ich das Leihauto am Rathaus“, sagt er gegenüber unserer Zeitung.

Mitarbeiter der Firma Albea holen sich Platz eins

Ganz so viel Wegstrecke, wie er es sich innerhalb des Aktionszeitraums vorgenommen hatte, sind es nicht geworden: 1121 gefahrene Kilometer standen am Ende auf den Tacho. Ehefrau Judith hat in diesem m Jahr 1766 Kilometer zurückgelegt. Während Rainer Janus schon längst mit Hilfsakku von A nach B kommt, bleibt Ehefrau Judith ihrem Bio-Bike treu.

Obwohl die beiden kräftig in der Einzelwertung vorne mitmischen dürften, hat es für die Evangelischen Kirchenradler nicht auf den ersten Platz gereicht. Den hat ihnen die Firma Albea mit 11.865 Kilometern vor der Nase weggeschnappt. Die Teilnehmer der Unternehmens-Fahrradgruppe dürften im kommenden Jahr bei der Friesenheim-Gala vom ersten Podest strahlen. Mit 536 Einzelfahrten, bei 30 aktiven Radelnden, hat das Unternehmen tatsächlich den Rekord gebrochen und mit nur wenigen Radlern 11.865 Kilometer zusammenbekommen. Knapp 400 Kilometer kamen so pro Fahrer zusammen.

Die Kirchenradler landeten letztlich auf Platz zwei mit 10.900 Kilometern bei 37 gemeldeten Radlern und 775 Einzelfahrten. Mit 10.551 Kilometern folgt die Realschule und Werkrealschule auf Platz drei. Zehn gemeldete Radler brachte der Radsportclub Friesenheim in die Meldeliste. Gemeinsam brachten sie es auf Platz vier mit 5140 zurückgelegten Kilometern. Im vergangenen Jahr radelte sich der RSC mit 18.314 Kilometern auf Platz eins. Aber auch die Kirchenradler waren im vergangenen Jahr mit 14.929 Kilometern etwas eifriger dabei.

Statistik

Die Statistik zum Stadtradeln in Friesenheim: 362 Radelnde, von 22 Gemeinderäten haben sich neun beteiligt, 27 Teams wurden gebildet und insgesamt 78.527 Kilometer bei 4863 Einzelfahrten zurückgelegt. Die gefahrenen Kilometer ergeben eine CO2--Vermeidung von 13 Tonnen. Das Stadtradeln war in diesem Jahr vom 1. Mai bis zum 21. Mai.