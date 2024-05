1 Auch mit Bürgermeister Bruno Metz gab es dieses Jahr beim Stadtradeln wieder eine Tour. Foto: Decoux

Mit knapp 175 000 Kilometern erringt die Stadt im fünften Jahr in Folge Silber beim Stadtradeln.









Mit 1032 aktiven Radlern in 43 Teams und einem stolzen Ergebnis von 174 963 Kilometern konnte sich die Barockstadt auch im fünften Jahr in Folge wieder den zweiten Platz von 42 Kommunen im Landkreis sichern. Nur in der großen Kreisstadt Offenburg gab es mehr geradelte Kilometer.