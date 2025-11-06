Stadtradeln Donaueschingen: Familie Klaucke hängt alle ab

Regen, ein Reh, das aus dem Gebüsch springt und der innere Schweinehund: All das kann Familie Klaucke nicht stoppen. Das Trio legte insgesamt 2230 Kilometer zurück.
Während Schriftsteller Jules Verne seine Helden in 80 Tagen um die Welt schickte, reichten Familie Klaucke aus Oberbaldingen schon 21 Tage – um sich mit Muskelkraft, Sportsgeist und einer ordentlichen Portion Familienspaß zwar nicht um die Welt, aber immerhin bis in den Europa-Park zu radeln. Da die Familie schulisch und beruflich enge Verbindungen zu Donaueschingen hat, nahm sie am Donaueschinger Stadtradeln 2025 teil.