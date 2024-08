71 500 Radkilometer, 23 Teams, 250 Radler – das Stadtradeln in Bad Dürrheim geht erfolgreich zu Ende. Für die fleißigsten Radler gibt es am 24. September die Preisverleihung in der Realschule.

Insgesamt haben 250 Radelnde in Bad Dürrheim beim Stadtradeln mitgemacht und dabei 71 500 klimafreundliche Kilometer zurückgelegt.

Im Vergleich zu einer entsprechend weiten Autofahrt wurden somit 11 900 Kilogramm CO2 vermieden. Im Schwarzwald-Baar-Kreis ist Bad Dürrheim damit auf dem dritten Platz.

Bürgermeister Jonathan Berggötz ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis des dreiwöchigen Stadtradeln-Wettbewerbs und ruft gleichzeitig dazu auf, das Fahrrad weiterhin im Alltag zu nutzen. „Es freut mich sehr, dass erneut viele Bürgerinnen und Bürger beim Stadtradeln eine beeindruckende Anzahl von Kilometern zurückgelegt haben. Unsere Stadt ist gemeinsam mit vielen anderen Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg ein Vorreiter für klimafreundliche Mobilität.“

Das Ergebnis der Gruppen liegt vor

Vorbehaltlich kleinerer Änderungen sieht es bei den Kilometerzahlen nach Angaben der Stadt im Überblick über die aktivsten Stadtradeln-Teams 2024 aus Bad Dürrheim wie folgt aus: Radteam mit dem besten Gesamtergebnis (meisten Kilometer insgesamt) ist die Realschule am Salinensee; unter den Unternehmensteams mit dem besten Gesamtergebnis ist die Luisenklinik; bei den Vereinsteams mit dem besten Gesamtergebnis warteten die Kötach-Buur Sunthausen auf; das radaktivste Team (durchschnittlich beste Kilometerleistung pro Radelndem) ist die Grund- und Werkrealschule Bad Dürrheim.

Die Prämierung der besten Teams und Einzelradelnden findet am 24. September um 17.30 Uhr in der Realschule am Salinensee statt. Alle Radelnden sind dann zum spannenden Erfahrungsaustausch und zum Bejubeln der Leistung eingeladen.

Schulradeln teil des Wettbewerbs

Das Schulradeln in Baden-Württemberg brachte dieses Jahr neuen Schwung in den Stadtradeln-Wettbewerb. Unter dem Dach des Landesprogramms Movers – Aktiv zur Schule, wurden explizit Schulen zum Mitradeln aufgerufen. Die Grund- und Werkrealschule sowie die Realschule am Salinensee nahmen an dem Sonderwettbewerb teil. 110 Schüler, Lehrkräfte und Eltern traten für ihre Schule in die Pedale. Dabei kamen 28 327 Kilometer zusammen, knapp 7000 Kilometer mehr als im vergangenen Jahr.

Ob auf dem Schulweg oder in der Freizeit – die Aktion erweckte den Teamgeist in den Schulen und förderte den Spaß am Radfahren im Alltag. Die Ergebnisse aller Schulen in Baden-Württemberg gibt es auf schulradeln-bw.de.

Hilft für den Ausbau der Infrastruktur

Für den Ausbau der Radinfrastruktur in Bad Dürrheim war das Stadtradeln ein voller Erfolg: Über die Meldeplattform Radar gingen im Aktionszeitraum erneut Meldungen zum Beispiel zu Schlaglöchern oder einer unübersichtlichen Verkehrsführung bei der Stadtverwaltung ein und werden nun bearbeitet.

Die Meldeplattform steht Radelnden auch weiterhin zur Verfügung. Der Kundenbereich Tiefbau plant die Maßnahmen für die Umsetzung ein. Die mit der Stadtradeln-App aufgezeichneten Daten werden nun – vollkommen anonymisiert – durch das Klima-Bündnis wissenschaftlich aufbereitet und geben der Stadtverwaltung künftig Aufschluss, wo der Radverkehr besonders gut fließt und wo nachgebessert werden muss. So soll in den nächsten Jahren eine bedarfsorientierte Erweiterung der Radinfrastruktur erfolgen.

Ansprechpartner

Informationen

Mehr Informationen zum Stadtradeln in Bad Dürrheim ist unter www.stadtradeln.de/bad-duerrheim zu finden. Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung ist Alisia Meisch Klimaschutzkoordinatorin. Sie ist per E-Mail erreichbar, alisia.meisch@bad-duerrheim.de, oder telefonisch: 07726/66 66 03. Kontakt der Initiative Radkultur: Servicestelle Stadtradeln BW der Initiative Radkultur. E-Mail: stadtradeln@radkultur-bw.de, Telefon: 06251/8 26 32 99.