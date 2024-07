Auf dem fünften Platz kreisweit ist die Gesamtstadt Meßstetten bei der Stadtradeln-Aktion erneut gelandet: mit 44 302 Kilometern.

Landesweit ist das Platz 64 in der Gruppe der Kommunen mit 10 000 bis 49 999 Einwohnern – wobei letzteres noch als Zwischenergebnis zu werten ist, da der Wettbewerb bis Ende September dauert. Die Plätze eins bis vier belegen die größeren Kommunen Albstadt, Balingen, Hechingen und Haigerloch.

Spitzenreiter ist abermals die Ortschaftsverwaltung Hartheim

Die landesweite Aktion Stadtradeln läuft jährlich vom 1. Mai bis 30. September an 21 aufeinanderfolgenden Tagen. Meßstetten hat sich dem Zollernalbkreis angeschlossen, in dem vom 26. Mai bis zum 15. Juni in die Pedale getreten wurde.

191 Meßstetter Radler in 17 Teams nahmen teil. Spitzenreiter war – wie 2023 – die Ortschaftsverwaltung Hartheim um Team-Captain Bodo Schüssler mit 37 Radlern und 10 152 Kilometern; kreisweit belegen sie Platz sechs.

Ihnen folgt das Gymnasium Meßstetten mit Team-Captain Klaus Hertel, 18 Radlern, 6253 Kilometern und Platz 19 im Landkreis sowie der TSV Meßstetten Radtreff mit Team-Captain Klaus Bodmer,16 Radlern, 5280 Kilometern und Platz 28 im Landkreis.

An Kilometern pro Kopf haben die Gymnasiasten die Nase vorn

Zählt man die Kilometer pro Mitglied, ändert sich die Rangfolge: Auf Platz eins landet das Gymnasium Meßstetten mit 347 Kilometern pro Kopf; gefolgt vom TSV Meßstetten Radtreff mit 330 Kilometern dem Offenen Team Meßstetten mit Team-Captain Nadine Geiger und 291 Kilometern pro Kopf.

Erfolgreichster Einzelradler ist, wie 2023, Wolfgang Krimmel vom TSV Meßstetten Radtreff mit 1656 gefahrenen Kilometern.

Platz zwei teilen sich Annemarie und Rudolf Klostermann von der Ortsverwaltung Hartheim mit je 1230 Kilometern. Bronze geht an Kristina Buchner vom Gymnasium Meßstetten mit 1097 Kilometern.

Verschiedene Preise und Gutscheine erwartete die Teilnehmer

Die Preise, spendiert von der Stadtverwaltung Meßstetten und örtlichen Gewerbetreibenden, wurden unter allen Teilnehmern verlost.

So gab es vier HGV-Gutscheine im Wert von je 25 Euro, vier Radtrikots der Stadt im Wert von je 25 Euro, fünf Gastrogutscheine – je zwei für die Lammstuben und die TSV-Stube, einen für „Sale e Pepe“ – im Wert von je 50 Euro und einen Gutschein von Sport Schuler im Wert von 50 Euro.