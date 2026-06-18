Stadtradeln 2026: Einen Rekord hat Altensteig schon geschafft

Altensteig war Ort des „Stadtradeln“-Auftakts 2026 im Kreis Calw. Das hatte offensichtlich seinen Grund. Denn die Stadt hat schon jetzt einen „Stadtradel“-Rekord aufgestellt.

Die Zahlen sind wirklich beeindruckend. Auf der Homepage der Aktion „Stadtradeln“ steht es grün auf blau. 253 Radler nehmen in Altensteig in diesem Jahr an der Aktion teil. Das ist schon jetzt ein Rekord. Im besten Jahr waren bisher rund 150 Radler mit am Start. Das war im Jahr 2022. Im vergangenen Jahr war man sogar nur mit weniger als 100 Teilnehmern dabei.

Und auch andere Zahlen haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verändert: Das Durchschnittsalter war im vergangenen Jahr bei 46 Jahren. 2026 liegt man deutlich darunter. Die Homepage der Aktion gibt das Durchschnittsalter mit 30 Jahren an. Und das hat seinen Grund.

Nach vier Tagen 6.600 Kilometer gefahren

Und der liegt am größten Team: Das stellt das Christophorus-Gymnasium Altensteig. Am Stichtag 18. Juni gehörten 142 Radfahrerinnen und Radfahrer zu dieser Gruppe. Nach vier Tagen haben sie schon mehr als 6.600 Kilometer zurückgelegt. Für diese Strecke wurden 833 Einzelstrecken zurückgelegt. Das ergibt zu diesem frühen Zeitpunkt einen Schnitt von 47 Kilometern pro Sportler.

Damit liegt das Gymnasium bei den Durchschnitts-Kilometern aber nicht an der Spitze. Die nimmt die Gruppe der „AfD-Stadträte“ ein, die nur aus einer Person besteht. Am Donnerstag hat dieses Ein-Mann-Team 343 Kilometer zurückgelegt.

Auf Platz 2 bei den insgesamt gefahrenen Kilometern wird die Realschule gelistet, die mit 23 Radlern am Start ist. Diese haben am Donnerstag 1622 Kilometer auf dem Rad zurückgelegt. Darauf folgt das „Radhaus“-Team, das auf 842 Kilometer kommt.

Nagold übertrifft Altensteiger Zahlen

Insgesamt sind in diesem Jahr in Altensteig 18 Teams gemeldet – von „Ginsterweg radelt“ bis zum DRK OV Altensteig. Bis Donnerstag sind die Altensteiger Radler auf rund 15.000 gefahrene Kilometer gekommen, verteilt auf 1448 absolvierte Einzelfahrten.

In Altensteig fand der Auftakt des „Stadtradelns 2026“ statt. Foto: Virag

Auch wenn sich die Altensteiger Zahlen durchaus sehen lassen können, so werden sie von der Nachbarstadt Nagold deutlich übertroffen. Dort sind 44 Teams mit 413 Einzelradlern am Start, die zum gleichen Zeitpunkt bereits mehr als 23.000 Kilometer gefahren sind – verteilt auf 1930 Einzelfahrten.

In Haiterbach sind 100 Radfahrer am Start, die elf Teams bilden. Die sind zu diesem Zeitpunkt in der ersten Woche etwa 7250 Kilometer gefahren – verteilt auf 362 Fahrten. Doch diese Zahlen werden sich bis zum Ende der Aktion am 2. Juli mit Sicherheit noch verändern. Ob in Altensteig oder in Nagold.