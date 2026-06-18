Stadtradeln 2026: Einen Rekord hat Altensteig schon geschafft

Altensteig war Ort des „Stadtradeln“-Auftakts 2026 im Kreis Calw. Das hatte offensichtlich seinen Grund. Denn die Stadt hat schon jetzt einen „Stadtradel“-Rekord aufgestellt.
Die Zahlen sind wirklich beeindruckend. Auf der Homepage der Aktion „Stadtradeln“ steht es grün auf blau. 253 Radler nehmen in Altensteig in diesem Jahr an der Aktion teil. Das ist schon jetzt ein Rekord. Im besten Jahr waren bisher rund 150 Radler mit am Start. Das war im Jahr 2022. Im vergangenen Jahr war man sogar nur mit weniger als 100 Teilnehmern dabei.