1 Über 150 Haigerlocher treten in 28 Teams bei der Stadtradeln-Aktion derzeit kräftig in die Pedale. Foto: Pixabay Halbzeit beim Stadtradeln – die Stadt Haigerloch zieht eine Zwischenbilanz. Die 28 beteiligten Teams mischen im Landkreis-Vergleich ganz vorne mit.







Über 150 Radler in 28 Teams beteiligen sich seit dem 20. Juli an der Stadtradeln-Aktion in Haigerloch. Ihr Ziel: So viele Kilometer wie möglich mit dem Rad zurückzulegen und gemeinsam ein Zeichen für nachhaltige Mobilität zu setzen.