Die Stadt Balingen hat dieses Jahr mit großem Erfolg am Stadtradeln teilgenommen.

Mehr als 5000 Mal nahmen die 526 Teilnehmer des Stadtradeln vom 26. Mai bis zum 15. Juni das Rad. Insgesamt wurden dadurch 70 085 Kilometer geradelt und zwölf Tonnen CO2 eingespart. Dies stellt eine beeindruckende Steigerung gegenüber dem Vorjahr dar, sowohl in Bezug auf die Teilnehmerzahl als auch auf die zurückgelegte Strecke.

Besonders hervorzuheben sind die Leistungen der Freien Waldorfschule Balingen, welche mit 59 aktiven Radelnden 9356 Kilometer in 650 Fahrten zurücklegte, was 159 Kilometer pro Kopf bedeutet.

Auch die Sichelschule Balingen hat mit 86 Teilnehmenden beachtliche Ergebnisse erzielt. Von ihnen wurden 6907 Kilometer in 525 Fahrten erreicht, durchschnittlich 80 Kilometer pro Person. zu guter Letzt beeindruckten auch die Kirchenver-TRETER, welche mit 30 Radlern 5985 Kilometer in 366 Fahrten sammelten, was 199 Kilometern pro Kopf entspricht.

Stadtspitze erfreut über die 2024 erbrachten Leistungen

Weitere Teams wie der Fairtreter Weltladen Balingen mit 5935 Kilometern, das Gymnasium Balingen Schulzentrum Längenfeld mit 5635 Kilometern und die Feuerwehr Abteilung Balingen mit 4520 Kilometern zeigten ebenfalls beachtliche Leistungen.

Bürgermeister Verrengia zeigt sich begeistert über die hohe Beteiligung und das große Engagement der Bürgerinnen und Bürger: „Das Stadtradeln 2024 hat gezeigt, dass unsere Gemeinschaft bereit ist, aktiv einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Ich bin stolz auf alle Teilnehmer und freue mich auf weitere Aktionen in der Zukunft.“

Oberbürgermeister Abel betonte stolz: „Die Ergebnisse von 2023 – mit 154 Radeln-den, 32 756 gefahrenen Kilometern, 1978 Fahrten und fünf Tonnen CO2-Einsparung – wurden in 2024 bei Weitem übertroffen. Besonders freue ich mich, dass wir im Zollernalbkreis von Platz acht im letzten Jahr auf Platz zwei der teilnehmenden Städte vorfahren konnten.“

Gemeinschaftsgeist und Freude am Radfahren gestärkt

Die Stadtverwaltung Balingen, die selbst 4144 Kilometer in 308 Fahrten zurücklegte, dankt allen Teilnehmern, Organisatoren und Unterstützern für ihren Einsatz und ihre Begeisterung. Das Stadtradeln habe nicht nur zur CO2-Reduktion beigetragen, sondern auch den Gemeinschaftsgeist und die Freude am Radfahren gestärkt.

Weitere Informationen und die kompletten Ergebnisse unter www.stadtradeln.de/balingen