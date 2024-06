1 Das Team der Stadt Albstadt hat ordentlich in die Pedale getreten. Foto: Bertrand

Das Stadtradeln ist zu Ende – 411 Radfahrer haben teilgenommen; es kamen 93 100 Kilometer zusammen, und Albstadt hat die Nase vorn.









Das Stadtradeln in Albstadt ist am 15. Juni zu Ende gegangen; in der vergangenen Woche wurden die Kilometer gezählt; seit Sonntag stehen die Ergebnisse fest.