Siegerehrung in Calw endet in Diskussion

1 Die Sieger des Stadtradelns und die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Foto: Buck

Calw - Eigentlich hätte es eine nette Veranstaltung werden sollen. Die Sieger des diesjährigen Stadtradelns waren von der Stadt Calw in den Sitzungssaal des Rathauses geladen. Neben lobenden Worten für die gefahrenen Kilometer – "es ist klasse, wenn das Rad das Auto ersetzt" (Umweltbeauftragter Markus Mosdzien) – gab es auch zahlreiche Präsente.

Doch im zweiten Teil der Veranstaltung gerieten die Zahlen fast in den Hintergrund – denn die anwesenden Radler hatten so einiges an Kritik mitgebracht. Teilweise ging das die Stadt Calw zwar nichts an, etwa zugeparkte Radstreifen in der Gemeinde Althengstett, doch das hinderte die Calwer Stadtradler nicht daran, ihren Unmut trotzdem loszuwerden. Aber der Reihe nach.

Probleme angesprochen

Zunächst erklärte der Umweltbeauftragte der Stadt, Markus Mosdzien, dass man durchaus um einige neuralgische Punkte wisse, die problematisch seien beim Thema Radverkehr. Zum einen der Radweg in der Nähe des Kreisels von Station Teinach, da man hier die Straße queren müsse. Ähnlich problematisch sei die Lage in Richtung Kentheim auf Höhe Ölanderle, auch hier muss die Bundesstraße gequert werden. Und das dritte sei die Stuttgarter Straße, die eben viel befahren sei. Der Vorschlag, man möge doch auf der Stuttgarter Straße, bekanntlich eine Bundesstraße und die verkehrstechnische Hauptschlagader der Hesse-Stadt, eine Fahrradspur einrichten, wollte die Stadt zur nächsten Verkehrsschau mitnehmen. Doch Mosdzien erklärte auch, dass man bei einer Bundesstraße eben mit vielen Akteuren reden müsse. Die Alternativroute über die Lange Steige sorgte auch für Ärger – da müsse man immer wieder anhalten und Autos durchlassen, klagten die Radler.

Ein anderes Thema, das die Calwer Radlerseele quält, ist der Radweg zwischen dem neuen Industriegebiet Lindenrain und Holzbronn, der durch den Wald führt. "Lebensgefährlich" sei das, schimpfte ein Radler – selbst mit dem Trekkingrad seien die grobkörnigen Kieselsteine eine Zumutung, vom Rennrad ganz zu schweigen. Bernd Wössner vom Stadtplanungsamt erklärte: "Ein Planungsbüro ist beauftragt, das anzugehen." Radwege durch den Wald müssten alltagstauglich, also asphaltiert sein. "Da wird dann aber wieder Wald und Wiese versiegelt, da gibt es einiges abzuarbeiten zum Beispiel beim Artenschutz", verdeutlichte wiederum Mosdzien, dass man nicht mal eben mit der großen Asphaltiermaschine durch den Wald pflügen kann. Eine weitere Hiobsbotschaft hatte Mosdzien mit Blick auf den Radweg zwischen Calw und dem Wimberg dabei. "Baubeginn ist da eher nächstes Jahr, dieses Jahr bekommen wir das nicht mehr über die Bühne", klagte der Umweltbeauftragte. Unter anderem zieht sich das ganze, weil der Radweg beleuchtet sein muss.

Radweg durch die Lederstraße?

Ein Fass, dass erneut aufgemacht wurde: die Radsituation in der Lederstraße. Wieso hier denn keine Radspur ausgewiesen werde?, war eine Frage. Wössner als Stadtplaner konnte der Idee gar nichts abgewinnen, da die Lederstraße als Fußgängerzone eben beruhigt sein solle. Überdies, ergänzte Manuela Rösskamm von der Touristik, sei das Thema doch schon längst im Gemeinderat umfassend behandelt worden. Außerdem könnten die Radfahrer jetzt mit Schrittgeschwindigkeit durchfahren und müssten nicht mehr absteigen – ein großer Fortschritt, waren sich alle Verwaltungsmitarbeiter einig. Am Ende schloss dann der offizielle Fototermin die Veranstaltung. Rösskamm versprach, am Thema Radverkehr intensiv dranzubleiben, erklärte aber auch: "Über viele Jahre kam zum Thema Rad nichts und jetzt boomt es. Da kommen wir einfach so schnell nicht hinterher."

Der Vollständigkeit halber: Während des Stadtradelns kamen in Calw 84 291 Kilometer zusammen, das beste Team war "BTCW Calw" mit 19 400 Kilometern. Das größte Team stellte "Alte Feuerwehr, Cafékultur" mit 64 Drahteselfahrern und die goldene Auszeichung für die meisten Kilometer pro Teammitglied errang das Team "Grünes Rad", das zu zweit antrat und jeweils 876 Kilometer pro Fahrer herunterriss. Darauf könnten alle Beteiligten stolz sein, befand Rösskamm, die hofft, dass im nächsten Jahr wieder zahlreiche Radler dabei sind.