Die viele Arbeit der vergangenen Jahre, das Wühlen im Dreck anderer Menschen hat sich offensichtlich weitgehend ausgezahlt – bei der Stadtputzete des Jahres 2023 gab es weder die spektakulären Funde der Vorjahre noch die riesigen Mengen.

Doch obwohl der größte Schuttabladeplatz der Region, die sichelförmige Ausweichstelle oberhalb des Scheffel-Parkplatzes nahe dem Kreisverkehrs Adelheid, längere Zeit wegen Bauarbeiten „abgeschnitten“ war, fand sich hier in diesem Jahr erneut das gewohnte Bild. Mehrere Sätze Autoreifen, manche sogar noch auf Alu-Felgen, fanden die Helfer. Zur Bergung des Mülls waren etliche Abfallsäcke nötig.

Gerade an dieser Stelle kann man nur sehr sportliche Helfer einsetzen, da das Gelände extrem steil und unwegsam ist. Daher waren hier lange Jahre die Mitglieder des Karateclubs und der islamischen Gemeinde tätig. In diesem Jahr übernahmen die Jugendfeuerwehr und einige Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr diese Aufgabe. Ähnlich problematisch gestaltete sich nur der Einsatz des Angelsportvereins, allerdings ohne die enormen Mengen an Müll.

Leere Flaschen und Einwegbecher

Relativ wenig war es bei den anderen Gruppen. Auch die Skizunft, die von der Gemarkungsgrenze nahe der eigenen Skihütte bis zur Jugendherberge tätig war, fand lediglich viele leere Flaschen, „Coffee-to-go“-Becher und Ähnliches. In der Unterstadt waren es die Mitglieder der Stabhalterei und der Kleintierzüchter, die für Ordnung sorgten. Auch die städtischen Bediensteten griffen ins Geschehen ein.

Bürgermeister Gallus Strobel dankte den vielen Vereinsvertretern und Privatpersonen beim abschließenden Imbiss im Kurhaus. Er freue sich, dass so viele für ein sauberes Städtchen unterwegs waren, sodass sich die Wasserfallstadt wieder sehen lassen könne.