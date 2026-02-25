Stadtputzete Geislingen: Vermüllung nimmt zu

Frühjahrsputz ist bei den Schwaben besonders beliebt: Sobald der Winter vorübergeht ist es für viele Sitte und Anstand, die eigenen vier Wände sowie Garten und Terrasse einmal ordentlich aufzuräumen, Pflanzen zurecht zu schneiden und sich von angefallenem Müll zu trennen. In Geislingen sind Bürger und Vereine herzlich eingeladen, die komplette Sonnenstadt samt Stadtteilen auf Vordermann zu bringen. Die Verwaltung sucht nach freiwilligen Helfern.​

Bereits zum 26. Mal findet in Geislingen am Samstag, 28. März, die sogenannte Frühjahrs-Stadtputzete statt. „Bitte helfen Sie auch in diesem Jahr wieder mit, unsere Stadt mit den Stadtteilen noch schöner zu machen“, heißt es in einem Aufruf der Verwaltung.

Diesem sind laut Angaben der Stadt bereits einige gefolgt: „Bis jetzt haben wir 30 Anmeldungen von sechs verschiedenen Vereinen oder Personen“, informiert die Verwaltung auf Anfrage unserer Redaktion.

In allen drei Stadtteilen fleißig

Viele weitere Helfer und Unterstützer sind willkommen. Nach oben gebe es keine Grenzen. „Wir freuen uns über jede helfende Hand“, heißt es aus dem Rathaus. Die Aktion erfreut sich immer wieder großer Beliebtheit. Schon in den vergangenen Jahren wurde in allen drei Stadtteilen kräftig gewerkelt, gestrichen, geputzt und gegraben. Mit Pinseln, Eimer, Schaufeln, Harken und Schubkarren bewaffnet wurde Müll aufgesammelt, wurden Brunnen geputzt, Hecken gestutzt und Sportstätten in Schuss gebracht. Vereine, Schulen, Kindergärten und so manche Familie beteiligten sich am Aktionstag in Geislingen, um die Stadt für den Frühling herauszuputzen.

Kinder und Jugendliche waren dabei genauso im Einsatz wie die älteren Mitbürger. In manchen Jahren bewiesen die Helfer echtes Durchhaltevermögen und säuberten die Stadt auch bei Wind und Regen.

Am 28. März ist es also wieder so weit: In der Zeit zwischen 8 und 9 Uhr können die angemeldeten Gruppen auf dem Bauhof in Geislingen und in den Rathäusern in Erlaheim und Binsdorf Müllsäcke und Müllzangen abholen. Eigene Ausrüstung muss nicht mitgebracht werden.

In Gruppen unterwegs

Sobald alle einsatzbereit sind, geht es los. Die Gruppen werden aufgeteilt in zugewiesene oder selbst ausgesuchte Gebiete und reinigen dort Wege und Flure. „Um 12 Uhr gibt es dann zum Dank einen kleinen gemeinsamen Imbiss“, verspricht die Stadt.

Die Verwaltung ist sehr dankbar über das Engagement der Bürger, welches immer wichtiger zu werden scheint. „Leider nimmt der Müll im Allgemeinen immer mehr zu“, schreibt die Stadt und macht auf diese unangenehme Entwicklung aufmerksam. Einen speziellen Müll-Hotspot in Geislingen, Erlaheim oder Binsdorf gebe es aber nicht, meint die Verwaltung der Sonnenstadt.

Wie lange die Helfer im Einsatz sein werden, hängt wohl davon ab, wie viel Müll und Hinterlassenschaften sich diesmal angesammelt haben. Bereits vor Jahren merkten die Helfer an: „Es wäre schön, wenn manche Menschen ihren Müll zu Hause entsorgen, beispielsweise Moos, das sie aus ihrem Rasen vertikutiert haben.“

Sandkasten ist kein Hundeklo

Auch sei der Sandkasten, in dem Kinder spielen, kein Hundeklo. Sprich: Wenn jeder über das Jahr etwas bewusster auf die Müllentsorgung achtet, gibt es weniger zu tun.

Selbst die Corona-Pandemie legte die Stadt-Putzete nicht auf Eis, auch wenn sich die Helfer damals an die Verordnungen halten mussten und mehr auf eigene Faust arbeiteten und nicht gemeinschaftlich in der Gruppe.

Wer Interesse hat, in diesem Jahr an der Geislinger Stadtputzere teilzunehmen, kann sich bei der Stadtverwaltung Geislingen anmelden: E-Mail an b.schuler@stadt-geislingen.de oder unter Telefon 07433/9684-34.