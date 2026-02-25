Stadtputzete Geislingen: Vermüllung nimmt zu

Ende März werden wieder Bürger und Vereine die Straßen von Müll befreien.
Frühjahrsputz ist bei den Schwaben besonders beliebt: Sobald der Winter vorübergeht ist es für viele Sitte und Anstand, die eigenen vier Wände sowie Garten und Terrasse einmal ordentlich aufzuräumen, Pflanzen zurecht zu schneiden und sich von angefallenem Müll zu trennen. In Geislingen sind Bürger und Vereine herzlich eingeladen, die komplette Sonnenstadt samt Stadtteilen auf Vordermann zu bringen. Die Verwaltung sucht nach freiwilligen Helfern.