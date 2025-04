Neun Verletzte in St. Georgen Busfahrer kann Zusammenstoß nur mit Vollbremsung vermeiden

Voll in die Eisen musste ein Busfahrer am Freitagvormittag in der Ludwig-Weisser-Straße in St. Georgen. Nur so konnte er den Zusammenprall mit einem Auto vermeiden. Neun Fahrgäste verletzten sich leicht.