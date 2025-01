Stadtpokal 2024/25: SGM Glatten/Hopfau gewinnt Frauen-Turnier

Schwenninger Wild Wings Positive Perspektiven – die Mannschaft rückt immer enger zusammen

Besonders das Teamwork ist beim wichtigen 4:2-Heimerfolg gegen Wolfsburg bei den Schwenningern herausragend. Entwarnung für Will Weber. Am Sonntag wartet in Bremerhaven wohl ein „Geduldsspiel“ auf die Wild Wings.