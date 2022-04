In der Innenstadt sollen mehrere Gebäude abgerissen werden

Stadtplanung in Schramberg

2 Das ehemalige Frisörgeschäft Spitznagel in der Lauterbacher Straße soll laut Beschlussvorlage für den Technikausschuss abgerissen werden. Foto: Riesterer

Das Gesicht der Innenstadt Schrambergs unterliegt einem ständigen Wandel. Und es geht geradeso weiter: Auf der Tagesordnung des nächsten Technikausschusses stehen gleich mehrere Gebäudeabrisse.















Schramberg - "Im Zuge des Sanierungsgebiets Talstadt West wurden in früheren Jahren verschiedene Gebäude zum Abbruch vorgesehen und auf eine Abbruchliste gesetzt", heißt es in der Beschlussvorlage für die Sitzung des Gremiums am kommenden Donnerstag, 7. April. Für einige davon ist nun die Zeit gekommen.

Ehemaliger Frisörladen dabei

Dazu gehören die Gebäude Lauterbacher Straße 4 (tatsächlich handelt es sich dabei "nur" um eine Garage), 6 und 8 gegenüber des Busbahnhofs. Dies ist das ehemalige Frisörgeschäft Spitznagel. Des Weiteren steht der Abriss der Gebäude Geißhaldenstraße 10 und 12 – die beiden Häuser straßenseitig gegenüber des Tafel-Elkico-Gebäudes am Tunnelausgang. Seit Längerem seien diese Gebäude von den Versorgungsleitungen – Gas oder Wasser – getrennt. "Eine, auch nur übergangsweise, Nutzung ist daher nicht möglich", schreibt die Stadtverwaltung.

"Platz für die verkehrlichen Entwicklungen"

Durch den Abbruch der Gebäude soll "Platz für die verkehrlichen Entwicklungen im Sanierungsgebiet Talstadt West rund um den Schlossbergtunnel geschaffen werden", heißt es weiter. Im Zuge der Verlängerung des Sanierungsgebiets sei dem Regierungspräsidium signalisiert worden, dass dort "im Jahr 2022 Fortschritte erzielt werden". Die Umsetzung der Maßnahme soll die Außenstelle Villingen der Firma Weber Ingenieure aus Pforzheim übernehmen. Wann genau die Gebäude abgerissen werden sollen, wird in der Vorlage nicht erwähnt.

270 000 Euro im Haushalt

Nach dem Abbruch werden die Flächen "erst einmal mit einer wassergebundenen Decke ausgestattet". Über die Zwischennutzung bis zur Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen werde separat nach Abschluss der Abbrucharbeiten diskutiert. Im Haushalt stehen für die Maßnahme 270 000 Euro zur Verfügung.