Stadtplanung in Burladingen: Schon lange auf der Abrissliste

1 Mit Baggerkraft geht es seit einigen Tagen gegen die alte Textilbrache. Foto: Rapthel-Kieser

Jetzt rücken die Bagger ihr an die Bausubstanz. Der Abriss der Medard-Heim-Fabrik zwischen der Josengasse und der Burladinger Schäfergasse ist in vollem Gange. Tonnenweise Bauschutt fällt da an.









Das insgesamt 2000 Quadratmeter große Gelände gilt als ein Sahnestückchen der Stadtplanung in der Burladinger Kernstadt. Gekauft hatte die Stadt das Gelände bereits im Jahr 2018 und dann den Mietern gekündigt. Denn sowohl eine muslimische Gemeinde – die dann in das Postgebäude in der Bahnhofstraße zog – als auch ein Second-Hand-Flohmarkt, der den Handel dann ganz aufgab, hatten in der alten Textilfabrik Räume belegt. Und mehrfach ließ der Burladinger Gemeinderat Fachleute ran, um darüber zu entscheiden, ob saniert werden kann, oder ob ein Neubau an dieser Stelle sinnvoller wäre.