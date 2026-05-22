Stadtpark Schopfheim: Nach langer Hängepartie kommt das Rollstuhl-Karussell in Bewegung

Ab Sommer soll sich das neue Spielgerät im Schopfheimer Stadtpark drehen. Die langwierige Standortsuche hatte zwischenzeitlich für Ärger zwischen Stadt und Sponsoren gesorgt.
Das barrierefreie Karussell soll ab Sommer im Schopfheimer Stadtpark seinen Platz finden, in Erweiterung des aktuellen Spielbereichs vor der Vogelvoliere. Beim Zeitplan für die Aufstellung wird das Blues-Festival umschifft, das am 21. August im Stadtgarten über die Bühne gehen wird: Die Arbeiten sollen nach der Veranstaltung, voraussichtlich Ende August beginnen. „Jetzt haben wir einen Ort, mit dem wir ins Rennen gehen können – und zwar im Zentrum, nicht am Rand“, zeigte sich Bürgermeister Dirk Harscher in der jüngsten Gemeinderatssitzung erleichtert.