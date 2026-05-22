Stadtpark Schopfheim: Nach langer Hängepartie kommt das Rollstuhl-Karussell in Bewegung

Ab Sommer soll sich das neue Spielgerät im Schopfheimer Stadtpark drehen. Die langwierige Standortsuche hatte zwischenzeitlich für Ärger zwischen Stadt und Sponsoren gesorgt.

Das barrierefreie Karussell soll ab Sommer im Schopfheimer Stadtpark seinen Platz finden, in Erweiterung des aktuellen Spielbereichs vor der Vogelvoliere. Beim Zeitplan für die Aufstellung wird das Blues-Festival umschifft, das am 21. August im Stadtgarten über die Bühne gehen wird: Die Arbeiten sollen nach der Veranstaltung, voraussichtlich Ende August beginnen. „Jetzt haben wir einen Ort, mit dem wir ins Rennen gehen können – und zwar im Zentrum, nicht am Rand“, zeigte sich Bürgermeister Dirk Harscher in der jüngsten Gemeinderatssitzung erleichtert.

Langwieriger Prozess Zuletzt nämlich hatte der Rotary Club Wiesental seinem Unmut über den langwierigen Prozess zur Aufstellung des Spielgeräts auch öffentlich deutlich Luft gemacht. Von diesem war die Initiative für das inklusive Spielgerät ausgegangen, und er hatte auch einen Teil des Geldes für dessen Anschaffung beisteuert: 16.000 der insgesamt knapp 30.000 Euro, die Anschaffung und Aufstellung des Karussells insgesamt kosten; der Rest geht auf Kosten der Stadt. Gesammelt wurde das Geld über eine Spendeninitiative, mit einem Spielefest am Theodor-Heuss-Gymnasium als Höhepunkt.

Projekte entkoppelt

Das freilich liegt inzwischen schon zwei Jahre zurück - und vom Karussell ist noch immer nichts zu sehen.

Hauptgrund für die Verzögerung waren Probleme der Stadt bei Standortsuche und Planung des Projekts: Ursprünglich wollte die Stadt die Aufstellung des Karussells in eine umfassende Sanierung des Stadtparks einbinden, die allerdings schon (und voraussichtlich noch) länger auf sich warten lässt.

Schließlich entschloss man sich, die Aufstellung des Karussells von der übrigen Stadtpark-Mission zu entkoppeln und vorzuziehen. Seinen Platz finden sollte das Gerät an Stelle der in die Jahre gekommenen und zwischenzeitlich verwaisten Vogelvoliere.

Vogelvoliere bleibt

Deren Abriss freilich kam zwischenzeitlich eine Bürgerinitiative „in die Quere“, die sich seit Dezember für einen Erhalt engagiert, seit einigen Wochen dabei ist, das Gehege aufzufrischen und es ebenfalls auf Sommer hin wieder mit Leben füllen will.

Da der geplante Standort somit doch nicht verfügbar war, verfiel die Stadt zwischenzeitlich auf die Idee, das Karussell auf einem anderen städtischen Spielplatz aufzustellen – stieß damit aber auf entschiedenen Widerspruch des Rotary Clubs. Schließlich war ein prominenter Standort im Stadtgarten von Beginn an ein zentraler Bestandteil des Konzepts und Basis der Spendensammlung, um ein „deutliches Zeichen für gelebte Inklusion im öffentlichen Raum zu setzen, heißt es dazu auch in aktuellen Ausführungen der Stadt.

Nun also soll das Karussell vor der Vogelvoliere aufgestellt werden.