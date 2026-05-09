Stadtpark Schopfheim: IG bringt Vogelvoliere auf Vordermann

Wo im Moment alles nach Baustelle aussieht und klingt, soll in wenigen Monaten munteres Vogelgezwitscher den Ton angeben: Die Vogelvoliere im Stadtpark wird neu belebt.
Seit vier Wochen sind die etwa ein Dutzend in der IG Vogelvoliere Stadtpark versammelten Nostalgie- und Vogelfreunde aktiv: Die über 60 Jahre alte und mächtig in die Jahre gekommene Vogelvoliere im Schopfheimer Stadtpark soll auf Vordermann gebracht werden – auf dass schon in diesem Sommer wieder geflügeltes Leben einziehen kann: „Wir wollen die Voliere am 1. August offiziell wiedereröffnen“, sagt Heinz Bernauer, Vorsitzender der IG, beim Pressetermin vor Ort.