Stadtpark Kleb: Nagolds Großbaustelle in Kinderhand

Nagolds Großbaustelle in Kinderhand

1 Die Nagolder Kindergartenkinder waren begeistert von der Baustellen-Aktion der Firma Reif. Foto: Julia Glanzmann/Stadt Nagold

Kleine Baggerfahrer und Sandbuddler: Der Kindergarten-Baustellentag mit dem Unternehmen Reif auf Nagolds Großbaustelle im Kleb kam gut an.









Link kopiert



Große Kinderaugen gab es auf der Baustelle im Kleb zu entdecken. Drei Gruppen aus den Kindertagesstätten am Lemberg, am Platanenkubus und an der Hohe Straße wurden von Rainer Seid, Projektleiter des Unternehmens Reif, Jungbauleiter Sebastian Welle und Polier Karlheinz Finkbeiner begrüßt: „Ihr müsst uns helfen, diese Seite der Baustelle fertigzustellen. Wir brauchen Baggerfahrer und Sandbuddler“