1 Die Kugeln fliegen schon auf der neuen Bahn. Foto: Michael Merk

Sogar eine Woche früher als geplant wurde das neue Spielfeld für die begeisterten Boule-Spieler eröffnet und erfreute sich gleich großer Beliebtheit.









Fast könnte man meinen, man sei an der Côte d’Azur. Das mediterrane Klima gleicht dem in Südfrankreich und die vielen Boule-Spieler passen genauso in das Bild.