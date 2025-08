Eine zünftige Party mit Chris Bartels bildete den Auftakt zum Haigerlocher Stadtmusikfest in Hart. Zudem waren am Wochenende weitere Programmpunkte geboten.

Von Polka bis Rammstein – Chris Metzger, der Sänger, Multiinstrumentalist, DJ und Entertainer, hat mit dem Publikum zur Eröffnung des Haigerlocher Stadtmusikfestes am Freitagabend eine gelungene Party gefeiert.

Das große Zelt in der Ortsmitte war über den Bach gespannt, und die Wasserspiele kamen auch darin gut zum Tragen.

Trotz des schlechten Wetters war das Fest gut besucht, und die Gäste freuten sich auch über das Essens- und Getränkeangebot. So gab es unter anderem Bachsnacks, und an der Bar zusätzlich zu den Cocktails respektive Mischgetränken auch noch Specials wie „Strandgut“ und „Bachwasser“.

Im Lounge-Bereich haben es sich die Besucher – zum Beispiel Familien – gemütlich gemacht. Foto: Max Bäurle

Gitarre, Akkordeon und Co erklangen teils gleichzeitig im Festzelt

In der Mitte des Zeltes ließen sich einige Besucher im dortigen Lounge-Bereich nieder, um das Fest in gemütlicher Atmosphäre zu genießen. Zudem befanden sich im Zelt ein „Musikerbänkle“ und ein „Tratschbänkle“.

Tausendsassa Chris Metzger hatte ein abwechslungsreiches Programm einstudiert: Er sang nicht nur zur Musik aus der Konserve, sondern begleitete sich mit der Western-Gitarre, dem Akkordeon oder spielte auf weiteren Instrumenten – teils gleichzeitig.

Akkordeon und Trompete gleichzeitig spielen? Für einen Multiinstrumentalisten wie Chris Metzger kein Problem. Foto: Max Bäurle

Zu Beginn wartete Metzger mit Titeln unter anderem von Louis Armstrong, Udo Lindenberg oder Elvis Presley auf, wobei es hier vor allem um das stimmliche Imitieren der berühmten Sänger ging.

Bei „Nessaja“ von Peter Maffay griff er zur Western-Gitarre und ging vor allem gesanglich traumhaft gefühlvoll und emotional tief gehend zu Werke, ebenso wie bei „Hallelujah“ von Leonard Cohen, auch hier begleitete sich Metzger auf der Gitarre.

An der Bühne tanzten, sangen und machten die Haigerlocher begeistert mit

Gerne machte er auch hin und wieder vom Akkordeon Gebrauch, häufig sang er aber immer wieder zur Musik aus der Konserve. So ließ er „Über den Wolken“ kurzerhand „Einen Stern“ aufgehen, begleitete beim gleichnamigen NDW-Hit den „Major Tom“ auf seinem Weg durchs All und animierte bei „YMCA“ zum Mitmachen der Choreographie.

Das Publikum tanzte und sang begeistert mit. Foto: Max Bäurle

Weiter befuhr er musikalisch mit „Pocahontas“ John Denvers „Country Roads“, ließ sich „Auf der Vogelwiese“ nieder und erwies sich bei einem Rammstein-Klassiker als „Engel“, als er hier mit Kinderstimme brillierte. Aber auch mit der tiefen Stimme von Till Lindemann, dem Sänger von Rammstein, hielt der Musiker mit.

„Summer Of ´69“ kam vor allem wegen des Akkordeons in einer Volksmusikversion daher, zudem begeisterte er auch immer dann, wenn er gleichzeitig Trompete und Akkordeon spielte, in schnellem Tempo jodelte oder auf dem Alphorn brillierte. Vor allem unweit der Bühne wurde immer wieder mitgemacht, gesungen und getanzt.

Auch die Bittelbronner Band „Nachtsound“ sorgte für beste Unterhaltung

Wer eine kleine Auszeit von den Musikauftritten nehmen wollte, konnte gemütlich über den Floh- und Krämermarkt schlendern. Foto: Thomas Kost

Aber auch am Samstagabend war beim Auftritt von „Nachtsound“ im Festzelt einiges los: Die Band aus Bittelbronn um Gerold Stehle, Axel, Markus und Sängerin Lisa sorgte mit ihrem breiten Repertoire für super Stimmung.

Wer von der vielen beim Stadtmusikfest gebotenen Musikauftritten eine kleine Auszeit nehmen wollte, der konnte über den Floh- und Krämermarkt schlendern, der sich am Samstag und Sonntag hinter dem Festzelt in der Bahnhofstraße ausgebreitet hatte.