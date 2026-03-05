Stadtmusikfest in Haigerloch: Die Musiker planen drei volle Festtage

Nach dem Jubiläum des Narrenvereins wird Owingen im Juni erneut Schauplatz einer Großveranstaltung. Dann richtet die Musikkapelle Owingen das Haigerlocher Stadtmusikfest aus.

Termin ist vom 19. bis 21. Juni. Dafür wird ein großes Festzelt aufgebaut. Die Hauptversammlung des Vereins bot den Rahmen, um auf den Stand der Planungen für das anstehende musikalische Groß-Ereignis innerhalb der Stadt hinzuweisen. Mitvorsitzender Marc Jerke war es vorbehalten, das umfangreiche Festprogramm der Öffentlichkeit vorzustellen.

Die vorbereitenden Arbeiten beginnen Mitte Juni Für den Owinger Musikverein beginnen die vorbereitenden Arbeiten bereits am Mittwoch, 17. Juni. Dann wird jede helfende Hand benötigt, um das 1500 Personen fassende Festzelt bei der Eyachtalhalle aufzustellen. Die restlichen beiden Tage bis zum Festbeginn am Freitagabend 19. Juni werden dafür benötigt, um das Zelt entsprechend einzurichten.

Das Stadtmusikfest selbst beginnt am Freitag, 19. Juni, ab 17 Uhr unter dem Motto „Traditionell und Modern – Für jeden Geschmack etwas dabei“ mit einem Handwerkervesper. Dieses wird musikalisch durch den Musikverein Fischingen einschließlich des obligatorischen Fassanstiches begleitet. Danach folgen Auftritte der Musikvereine Ostdorf und Weilstetten, letztgenannter unter der Leitung des aus Owingen stammenden Dirigenten Frank Schnell. Ab 21 Uhr folgt dann die Partynacht mit der Band „Wilde Hilde“ aus dem Zollernalbkreis, welche in einer Show Schlagermusik, Rock, Pop und heiß geliebte Evergreens bieten.

Die Schlagerband „Papis Pumpels“ vom Bodensee ist zu Gast. Foto: rampant.pictures

Der zweite Festtag, Samstag, 20. Juni, ist dann zweigeteilt in einen „Familiennachmittag“ und in eine „Zweite Partynacht“. Bei Kaffee und Kuchen beginnt der Nachmittag mit Auftritten der Jugendkapellen der Haigerlocher Musikvereine und Bläserklassen der Schulen. Zwischen die Auftritte wird eine Olympiade zwischen den Jungmusikern gestreut. Auch der kirchliche Kindergarten und die Grundschule Owingen wirken am Programm mit. Ein gemeinsamer Gesamtchor aller beteiligten Jungmusiker schließt den Nachmittag ab.

Der Abend wird eingeläutet mit Auftritten der Musikkapellen Zimmern unter der Burg und Hirrlingen, wobei die Letztere unter der Leitung des Owinger Dirigenten Stefan Riethmüller steht. Diesen Auftritten schließt sich die Party mit der ultimativen Schlagerband „Papis Pumpels“ vom Bodensee an.

Musiker entführen in die Schlagerwelt der Siebziger und Achtziger Jahre

Diese quietschfidelen und in der ganzen Region bekannten Musiker entführen die Besucherinnen und Besucher in die Schlagerwelt der Siebziger und Achtziger Jahre. Bereits heute können Karten im Vorverkauf für diesen vergnüglichen Abend bei den Owinger Musikanten erworben werden.

Der Festsonntag startet mit einem Gottesdienst in der alten Jakobuskirche

Der Festsonntag, 21. Juni, beginnt mit einem Gottesdienst in der alten Jakobuskirche, den der Musikverein Hart mitgestaltet. Anschließend ist Frühschoppen im Festzelt mit dem Musikverein Bittelbronn, wobei zum Mittagstisch noch eine zweite Blaskapelle verpflichtet wird. Nachmittags ab 13.30 Uhr ist ein Sternmarsch der Haigerlocher Musikvereine und weiterer Gastkapellen zum Festzelt geplant. Dort werden sie sich um das Festzelt zum Gesamtchor aufstellen und unter der Leitung von Stefan Riethmüller mindestens drei Märsche spielen, darunter das „Hohenzollernlied“ und die „Deutsche Nationalhymne“.

Diesem Gesamtchor schließt sich das Gemeinschaftskonzert von acht Haigerlocher Musikvereinen an, die jeweils als Doppelorchester auftreten. Den Abschluss des Festsonntages besorgt die Bauernkapelle Trillfingen. Die drei Festtage in Owingen sollen wieder einmal den großen Zusammenhalt der Haigerlocher Musikerfamilie unter Beweis stellen.