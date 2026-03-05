Stadtmusikfest in Haigerloch: Die Musiker planen drei volle Festtage

Nach dem Jubiläum des Narrenvereins wird Owingen im Juni erneut Schauplatz einer Großveranstaltung. Dann richtet die Musikkapelle Owingen das Haigerlocher Stadtmusikfest aus.
Termin ist vom 19. bis 21. Juni. Dafür wird ein großes Festzelt aufgebaut. Die Hauptversammlung des Vereins bot den Rahmen, um auf den Stand der Planungen für das anstehende musikalische Groß-Ereignis innerhalb der Stadt hinzuweisen. Mitvorsitzender Marc Jerke war es vorbehalten, das umfangreiche Festprogramm der Öffentlichkeit vorzustellen.