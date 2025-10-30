Stadtmusik Villingen: Abend voller Musik und Leidenschaft

Er ist begeistert von seiner vielseitigen Tätigkeit, die von der Organisation und der Finanzierung des musikalischen Angebots über die Betreuung der Schüler bis zum Leiten der wöchentlichen Proben reicht, ebenso von der herzlichen Aufnahme, ob in der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen oder der Verwaltung: Thomas Schleiflinger, der im Februar sein Amt als neuer Stadtmusikdirektor antrat.

Er ist in Villingen angekommen, das ist immer wieder spürbar, wenn er von Projekten und Proben, seinen Plänen und dem Potential der Musiker erzählt. Gut sieben Monate ist es her, dass Schleiflinger zum ersten Mal mit seinen Musikern die Fasnetsumzüge anführte – und immer noch zeigt er sich beeindruckt von all den Erlebnissen und der Atmosphäre.

Dass das Brauchtum in Villingen eine wichtige Rolle spielt, das passt zu seinem Leitmotiv „Tradition bewahren und Neues schaffen“ für die Entwicklung der Stadtmusik. Das hohe Niveau, das sein Vorgänger Markus Färber mit den Musikern erarbeitet hat, will er festigen und ausbauen. Er hält auch an der feierlichen Zeremonie des Großen Zapfenstreichs fest, den er gerade zum ersten Mal mit gut 150 Akteuren der Stadtmusik samt Spielmannszug, der Infanterie, der Kavallerie und der Miliz der Bürgerwehr sowie den Fackelträgern der Feuerwehr zum 65. Geburtstag des Unternehmers Peter Werner Maria Löw auf Schloss Hofhegnenberg bei Augsburg aufgeführt hat.

Stolz auf den Nachwuchs

Neue Wege möchte er gerade mit der Jugend einschlagen. Dass es gelungen ist, nach der Bläserklasse am Gymnasium am Hoptbühl nun zudem an der Südstadtschule eine Bläserklasse mit Drittklässlern zu gründen, ist für ihn der richtige Schritt. Die Kinder schon früh zu motivieren, ein Instrument zu lernen, und ihnen das musikalische Grundgerüst zu vermitteln, sei der wichtigste Baustein für die Zukunft der Stadtmusik. Spielt der Nachwuchs doch nach einigen Monaten schon im Orchester zusammen. Da könne er ebenso auf die Zusammenarbeit mit der Musikakademie Villingen-Schwenningen zählen wie beim Unterricht für die Jugend der Stadtmusik.

Leitet am Samstag, 8. November, sein erstes Jahreskonzert als Stadtmusikdirektor: Thomas Schleiflinger. Foto: Gordon Below

Mit den Pimpfonikern, in denen 25 Jungen und Mädchen das gemeinsame Musizieren üben, und dem Jugendblasorchester mit rund 50 Mitgliedern sieht Schleiflinger tolle Chancen für den Verein. Und zeigt sich stolz, welches Können viele der Nachwuchsmusiker bereits entwickelt und dieses Jahr das Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold erworben haben.

Dankbar für die Stelle

Sie zu fordern und zu fördern ist ihm ein Anliegen, ihnen zu zeigen, dass sie mit Ausdauer etwas erreichen. Das könne er ihnen aus eigener Erfahrung mit auf den Weg geben, betont er, und erzählt von Zeiten, in denen er selbst den ein oder anderen Anschub brauchte, um überhaupt durchzuhalten. Umso dankbarer sei er heute für die Stelle als Stadtmusikdirektor in Villingen, die er ohne die Rückendeckung seiner Familie auf dieser langen und auch immer wieder von schwierigen Phasen geprägten Laufbahn nicht erreicht hätte.

Zeichen für Miteinander

Wenn er jetzt sehe, dass manche der jungen Leute sogar noch während des Studiums am Freitag zur Probe zurück in die alte Heimat kommen, dann sei es für ihn ein tolles Zeichen – auch für das Miteinander im Orchester und im Verein. Gerade jetzt seien alle voll bei der Sache, um die Zuhörer beim Jahreskonzert mitzureißen. Im September seien die Proben gestartet, die intensive Probenarbeit im Franziskaner beginne an diesem Wochenende.

Für das Jugendorchester sei es natürlich ein besonderes Erlebnis, auf solch einer Bühne vor großem Publikum zu spielen. Dieses Mal seien auch zwei Sänger mit von der Partie, verrät Schleiflinger. Im weiteren Programm decke das große Ensemble das enorm breite Spektrum der Blasmusik ab, von mitreißenden sinfonischen Werken über gefühlvolle Melodien bis hin zu klanggewaltigen Stücken, erzählt der Dirigent. Einige Veränderungen hat er sich bereits einfallen lassen. So steht als neuer Moderator Alexander Brüderle auf der Bühne und sorgt sicherlich für Überraschungen. Auch an Lichteffekte ist gedacht. Schleiflinger verspricht einen Abend „voller Musik, Leidenschaft und Gemeinschaft“. Sicher ist er sich, dass seine Musiker mit der Freude am Spiel die Besucher anstecken und die Musik zum Leben erwecken. „Wenn es uns gelingt, Gänsehautmomente zu schaffen und das Publikum zu berühren, dann haben wir gewonnen“, gibt er die Devise für sein erstes Jahreskonzert als Stadtmusikdirektor vor.

Das Jahreskonzert

Der Termin

Das Jahreskonzert präsentiert die Villinger Stadtmusik am Samstag, 8. November, im Franziskaner. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Den Auftakt bestreitet das von Andreas Hirt dirigierte Jugendblasorchester, im Anschluss spielt das Große Blasorchester unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Thomas Schleiflinger.

Vorverkauf

Karten sind erhältlich bei allen Vorverkaufsstellen der Stadt, per E-Mail an kartenshop@stadtmusik-villingen.de oder über den Link auf dem Instagram-Profil.