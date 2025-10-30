Stadtmusik Villingen: Abend voller Musik und Leidenschaft

Thomas Schleiflinger gibt am Samstag, 8. November, sein erstes Jahreskonzert als Stadtmusikdirektor im Villinger Franziskaner.
Er ist begeistert von seiner vielseitigen Tätigkeit, die von der Organisation und der Finanzierung des musikalischen Angebots über die Betreuung der Schüler bis zum Leiten der wöchentlichen Proben reicht, ebenso von der herzlichen Aufnahme, ob in der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen oder der Verwaltung: Thomas Schleiflinger, der im Februar sein Amt als neuer Stadtmusikdirektor antrat.