3 Mit Blick auf die Stadt spielten die Schramberger Stadtmusiker im Park. Foto: Wegner

"Wo kommt denn die schöne Musik her?", fragten auswärtige Schramberg-Besucher am Fasnetssonntag kurz nach der Mittagszeit in der Stadtmitte: Die Antwort war einfach: "Aus dem Stadtpark".















Schramberg - Auf dem Aussichtsplatz von Erhard Junghans in Richtung Firma in die Geißhalde hatte sich die Stadtmusik vor der Konzertmuschel zusammengefunden, um beginnend mit der Europahymne einen ansonsten gerne an der Fasnet gehörten Reigen an Liedern zu spielen – und gelegentlich auch mitzusingen.

Narrenmarsch und „Atemlos“

Natürlich gehörte da auch der Schramberger Narrenmarsch genauso hinzu, wie "Atemlos" von Helene Fischer, aber auch rockigere Titel waren zu hören. Und so kamen doch einige Zuschauer und Zuhörer zusammen, die entweder durch Beziehungen von dem Auftritt wussten oder aber einfach beim Sonntagsspaziergang die Musik vernommen hatten.

Später setzte die Stadtmusik auch am Rande des Rathausplatzes ein Statement hinsichtlich des Kriegs in der Ukraine, in dem sie dort vor dem Narrenmarsch ebenfalls die Europahymne spielte.