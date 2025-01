Dickes Lob von Oberbürgermeister Jürgen Roth erhielt die Stadtmusik Schwenningen in der Mitgliederversammlung. Er hob das große Engagement hervor und bedankte sich vor allem für die großartigen Konzerte.

Es freue ihn auch, dass bei der Stadtmusik immer eine tolle positive Stimmung und ein guter Zusammenhalt herrsche, so Roth.

Voll des Lobes war auch der Vorsitzende Sebastian Grießhaber in seinem Jahresbericht. Er blickte auf ein herausragendes Jahr zurück, geprägt von Höhepunkten wie dem Sommerfest, einen Musikerausflug nach Meersburg und viele weiteren gemeinsamen Vereinsaktivitäten. Die enge Gemeinschaft und das ehrenamtliche Engagement der Musiker hätten entscheidend zum Erfolg beigetragen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtmusik.

Lesen Sie auch

Ausblick 2025

In seinem Ausblick auf 2025 freue er sich schon auf das Jahreskonzert am 12. April, die Teilnahme an einem Wertungsspiel und das Serenadenkonzert im Oktober. Kassierer Michael Ruf konnte mit Freuden berichten, dass das Vereinsjahr, getragen durch sehr gute Einnahmen bei der Bewirtung der Kulturnacht und des Sommerfestes, mit einem Gewinn abgeschlossen wurde. Größere Investitionen tätigte die Stadtmusik vor allem beim Kauf von Instrumenten. Schriftführer Christoph Rathfelder gab einen Überblick über die einzelnen Auftritte sämtlicher Orchester und Ensembles der Stadtmusik.

Erfolgreiche Jugendarbeit

Stadtmusikdirektor Wolfgang Wössner ging in seinem Jahresbericht vor allem auf die großen Konzerte ein. Das Jahreskonzert des Großen Orchesters sei ein richtiges „Event“ gewesen. Beim Jugendorchester stand die dritte Auflage des Showkonzertes „The Lion Sleeps Tonight“ im Vordergrund. Auf ihre außerordentliche Jugendarbeit ist die Stadtmusik Schwenningen ganz besonders stolz. Derzeit spielen 58 Jugendliche im Jugendblasorchester mit und 33 im Vororchester, das sei in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Die vereinseigene Bläserschule konnte ihren Stand sogar auf 126 Schüler steigern. Im vergangenen Jahr nahmen zudem 21 Schüler an den Fortbildungslehrgängen des Blasmusikverbandes teil und sechs Jungmusiker beim Wettbewerb Jugend musiziert.

Wahlen

Bei den Wahlen wurden alle bisherigen Amtsinhaber in ihren Ämtern erneut bestätigt und für zwei weitere Jahre gewählt: Simon Kimmich (Vize-Vorsitzender), Florian Stier (zweiter Kassierer), Christoph Rathfelder (Schriftführer), Marc Uebersohn (Inventarverwalter), Tobias Lorke (Orchesterwart), Angela Baumann und Jacqueline Krause (Beirat) und Martina Wössner (zweite Kassenprüferin).

Ehrungen

Ottmar Warmbrunn, Vorsitzender des Blasmusikverbandes Rottweil-Tuttlingen, nahm die Ehrungen vor: Für 20-jährige aktive Tätigkeit: Franziska Hellstern, für 30-jährige aktive Tätigkeit Birgit Koch-Lipp, Miriam Laufer, Tobias Lorke und Bärbel Noel. Für 50-jährige aktive Tätigkeit erhielten der Ehrenvorsitzende Markus Welte sowie Bernhard Weber und Volker Haas das Ehrenzeichen des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg in Platin. Für diese außergewöhnliche Ehrung wurden sie zusätzlich mit einem großen Geschenkkorb der Stadtmusik bedacht. Für 35-jährige Dirigententätigkeit erhielten Stadtmusikdirektor Wolfgang Wössner und Vize-Dirigent Bernhard Patz die goldene Dirigentennadel mit Diamant.