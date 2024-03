Bei der Versammlung am Sonntag im voll besetzten „Schraivogel“ blickte der Verein auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück. Zuvor eröffnete das Hornregister die Versammlung.

Die Berichte der Vereinsverantwortlichen machten es deutlich: Die Stadtmusik war 2023 sehr aktiv. Von einem konstanten Mitgliederstand konnte Schriftführer Dieter Neininger berichten. Mit 73 Aktiven, 33 Jugendlichen im Nachwuchsorchester „Youthnited“ und 30 Ehrenmitgliedern sowie weiteren Passiven sei die Stadtmusik gut aufgestellt.

Zahlreiche Termine

Neben dem Weihnachtskonzert und der Fasnet waren laut Neininger wichtige Termine im Vereinskalender das tolle Stadtfest, bei dem die Stadtmusik sowohl am Festbetrieb als auch am Kulturprogramm Einsatz gezeigt hat. Gleichzeitig war man Gastgeber für den Besuch der Musikfreunde aus der Partnergemeinde Lachen in der Schweiz.

Musikerhochzeiten, das Feuerwehr-, ein Kreismusik- und nicht zuletzt das mittlerweile 15. Oktoberfest an der H.A.U. waren weitere Wegmarken im abgelaufenen Jahr.

Ein finanziell solides Ergebnis konnte die Finanzreferentin Olivia Flieger präsentieren. Die Investitionen in den Instrumentenbestand der Stadtmusik bleiben weiter ein Anliegen des Vereins.

Nachwuchs macht Freude

Über die gute Entwicklung des Nachwuchses berichteten Dirigentin Sabrina Michelfeit und Jugendleiter Jonas Huber. So präsentiert sich das gemeinsame Orchester mit den Musikvereinen aus Lauterbach und Sulzbach seit 2023 mit einem neuen Logo sowie eigenen Polo-Shirts.

Neben der Teilnahme am Jugendorchestertreffen in Geisingen und den Jahreskonzerten der Stammvereine war ein Highlight auch der Oktoberfestauftritt sowie die Teilnahme am Kinderumzug beim Narrentreffen in Lauterbach. Für das laufende Jahr ist unter anderem ein Probewochenende im Herbst geplant. Am kommenden Wochenende steigt mit „Youthnited 2.0“ das nächste Event von und für Jugendliche in Lauterbach, zu dem der Musikverein „Harmonie“ Sulzbach einlädt.

Letzter Bericht als Leiter

Seinen letzten Bericht als musikalischer Leiter der Stadtmusik gab Musikdirektor Meinrad Löffler und bescheinigte dem Orchester und Verein sehr gute Arbeit.

14 erfolgreiche Jahre

Nach 14 erfolgreichen Jahren wird er zum Jahresende sein letztes Konzert mit der Stadtmusik geben. Löffler und das Orchester blickten in der Versammlung aber zielgerichtet nach vorne. Es liegt ein tolles musikalisches Jahr vor Dirigent und Verein, das nochmals in vollen Zügen genossen werden wird, so die Stadtmusik in ihrer Mitteilung.

Im Anschluss an die Versammlung gab es einen bebilderten Jahresrückblick, den Annika Kussberger aus Höhepunkten des vergangenen Jahres zusammenstellte.

Info

Bei den Wahlen wurde der stellvertretende Vorsitzende Christoph Mauch bestätigt. Weiter zum Vorstand gehören Kassiererin Olivia Flieger, Medienreferentin Annika Kussberger; sowie die Beisitzer Tim Rückert und Anja Gebert. Kassenprüfer sind Valerie Neff und Christine Falter.