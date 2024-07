Stadtmusik Schramberg: Daniel Weißer wird neuer Dirigent

Spannende Wochen liegen hinter der Stadtmusik. Wie der Verein mitteilt, wurde nun das Ausschreibungsverfahren für die musikalische Leitung des Orchesters abgeschlossen. Zum Jahresende scheidet Musikdirektor Meinrad Löffler nach langjähriger und laut Mitteilung äußerst erfolgreicher Tätigkeit als Dirigent aus seinem Amt aus. Nach der öffentlichen Ausschreibung im Frühjahr, hat sich Daniel Weißer im Bewerberfeld erfolgreich durchgesetzt. Der 33-jährige studierte Posaunist und Blasorchesterdirigent übernimmt die musikalische Leitung der Stadtmusik zum Januar 2025.

Mit Daniel Weißer übernimmt ein in der Region bekanntes Gesicht die Geschicke des Hauptorchesters. „Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit Daniel Weißer. Für die Planungssicherheit aller Beteiligter war es uns wichtig, gemeinsam mit dem Orchester, noch in der ersten Jahreshälfte das Verfahren abzuschließen“, so die beiden Vorsitzenden Matthias Krause und Christoph Mauch.

Präsident Herbert Zinell gratuliert der Stadtmusik: „Die Stadt und die Region sind gespickt von tollen Orchestern und musikalischen Persönlichkeiten, die mit Daniel Weißer gewiss bereichert wird“. Auch der aktuelle Dirigent der Stadtmusik freut sich über die erfolgreiche Nachbesetzung der Dirigentenstelle, heißt es weiter.

Die frühzeitige Nachbesetzung ermöglicht es dem Verein nun, nahtlos die Planungen für das Jahr 2025 anzugehen. Daniel Weißer wird dann mit der Dirigentin des JBO Youthnited, Sabrina Michelfeit, das Dirigententeam komplettieren. Zunächst freue sich die Stadtmusik aber noch auf die letzten Monate und das abschließende Weihnachtskonzert unter der Leitung von Musikdirektor Meinrad Löffler, so die Mitteilung abschließend.

Zur Person

Daniel Weißer ist 33 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Hardt. Er studierte Posaune an der Hochschule für Musik Karlsruhe und Blasorchesterdirektion an der Hochschule für Musik Basel. Seit 2015 ist er Dirigent des Musikvereins Concordia Hardt, in dessen Generalversammlung er im Februar angekündigt hatte, sein Amt Ende 2024 nach neuneinhalb Jahren niederzulegen. An der Musikschule Schramberg unterrichtet Daniel Weißer seit 2017 neben Posaune und Tenorhorn/Euphonium auch Tuba.