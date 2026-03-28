Stadtmusik Schramberg: Christine Falter besonders geehrt

Die Stadtmusik Schramberg hat bei ihrer Hauptversammlung langjährige Mitglieder ausgezeichnet. Ehrungen gab es für zehn, 20 und 40 Jahre aktives Engagement.
Im Zuge der Hauptversammlung der Stadtmusik Schramberg konnten 14 langjährige Mitglieder geehrt werden. Wie die Stadtmusik mitteilt, waren dies Ehrungen für zehn, 20 und sogar 40 Jahre aktive Mitgliedschaft. Vorgenommen wurden die Ehrungen durch Florian Jauch seitens des Blasmusikkreisverbandes. Dieser unterstrich in seiner Ansprache das große Engagement der Geehrten und dankte der Stadtmusik für die beständige musikalische Arbeit in der Stadt und der Region.