Stadtmusik Schramberg: Christine Falter besonders geehrt

Die Stadtmusik Schramberg hat bei ihrer Hauptversammlung langjährige Mitglieder ausgezeichnet. Ehrungen gab es für zehn, 20 und 40 Jahre aktives Engagement.

Im Zuge der Hauptversammlung der Stadtmusik Schramberg konnten 14 langjährige Mitglieder geehrt werden. Wie die Stadtmusik mitteilt, waren dies Ehrungen für zehn, 20 und sogar 40 Jahre aktive Mitgliedschaft. Vorgenommen wurden die Ehrungen durch Florian Jauch seitens des Blasmusikkreisverbandes. Dieser unterstrich in seiner Ansprache das große Engagement der Geehrten und dankte der Stadtmusik für die beständige musikalische Arbeit in der Stadt und der Region.

Neben der Verleihung der Ehrennadeln und Urkunden zeigten sich die Vorstände der Stadtmusik, Matthias Krause und Christoph Mauch, sehr erfreut über die vielfältigen Verdienste der Geehrten für den Verein.

Vorbildliches Engagement

Das Engagement aller sei mehr als vorbildlich und in Zeiten eines wachsenden Individualismus nicht genug zu schätzen, so die Vorstände.

Für ihre zehnjährige aktive Mitgliedschaft konnten geehrt werden: Elisa Brugger, Amelie Golm, Lisa Herden, Nils Herden, Heinz-Dieter Kaltenberg, Elena Kiolbassa, Lea Pross, Mara Pross und Mirijam Wild.

Für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Tim Rückert, Mirjam Hauser und Franziska Wild geehrt.

Aktuell Kassenprüferin

Unter großem Applaus konnte Christine Falter die Ehrung für 40-jähige aktive Mitgliedschaft entgegennehmen. Wie die Stadtmusik mitteilt, sei Christine Falter in unterschiedlichsten Bereichen des Vereins bereits aktiv und engagiert gewesen. Nach dem musikalischen Einstieg über das Waldhorn, zog es sie in das Klarinettenregister. Dort übernimmt sie bis heute Verantwortung in der ersten Stimme. Unter anderem als Schriftführerin, stellvertretende Jugendleiterin und außerdem als stellvertretende Vorsitzende war Christine Falter in der Führung des Vereins tätig. Aktuell prüft sie die Kasse des Vereins.

Eine weitere Ehrung wurde außerdem Stadtmusikdirigenten Daniel Weißer zuteil. So konnte dieser vom Blasmusikkreisverband die Glückwünsche für seine bereits zehnjährige Dirigententätigkeit entgegennehmen. Weißer begann seine Dirigierlaufbahn 2008 als Jugenddirigent in Eschbronn. Sein erstes langjähriges Engagement als Dirigent startete er 2015 beim Musikverein „Concordia“ Hardt, welchen er bis Ende 2024 leitete.

Stolz auf Mitglieder

Außerhalb des Kreisverbandes war er außerdem von 2018 bis 2024 bei der Stadtmusik Bonndorf als musikalischer Leiter tätig. Seit 2025 ist Daniel Weißer nun Dirigent der Stadtmusik Schramberg.

Wie die Stadtmusik abschließend mitteilt, ist der Verein stolz auf seine geehrten Mitglieder – nicht nur wegen der Dauer ihrer Zugehörigkeit, sondern wegen ihres aktiven Beitrags zum Vereins- und Stadtleben in Schramberg.