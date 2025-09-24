Stadtmusik Lörrach: Benefizkonzert mit preisgekrönten Solisten und Premieren

Die Stadtmusik Lörrach veranstaltet im Burghof ein Konzert mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg.
Auf dem Programm stehen Erst- und Uraufführungen von Werken des in Lörrach lebenden Komponisten Ralph Bernardy, der als Professor an der Schola Cantorum Basiliensis in Basel lehrt. Zu hören sind unter anderem ein Klavierkonzert und ein Saxofonkonzert mit den preisgekrönten Solisten Leonhard Dering (Klavier) aus Riehen und Luis Homedes López (Alt-Saxofon) aus Basel. Die musikalische Leitung hat Professor Stefan R. Halder. Der Eintritt ist frei. Der Erlös der Kollekte geht an das Projekt Musikpatenschaften der Bürgerstiftung Lörrach und den Vereins Sicheres Freiburg.