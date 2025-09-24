Stadtmusik Lörrach: Benefizkonzert mit preisgekrönten Solisten und Premieren

Auf dem Programm stehen Erst- und Uraufführungen von Werken des in Lörrach lebenden Komponisten Ralph Bernardy, der als Professor an der Schola Cantorum Basiliensis in Basel lehrt. Zu hören sind unter anderem ein Klavierkonzert und ein Saxofonkonzert mit den preisgekrönten Solisten Leonhard Dering (Klavier) aus Riehen und Luis Homedes López (Alt-Saxofon) aus Basel. Die musikalische Leitung hat Professor Stefan R. Halder. Der Eintritt ist frei. Der Erlös der Kollekte geht an das Projekt Musikpatenschaften der Bürgerstiftung Lörrach und den Vereins Sicheres Freiburg.

Bernardy wurde im Jahr 1988 geboren und ist Schüler des bedeutenden deutschen Komponisten Wolfgang Rihm. Nach dem Studium in Karlsruhe und Basel unterrichtete er an den Musikhochschulen in Karlsruhe, Trossingen, Essen und Stuttgart.

Komponist unterrichtet in Basel

Seit 2019 ist er Professor für Gehörbildung an der Schola Cantorum Basiliensis in Basel, heißt es in der Ankündigung. Als Komponist arbeitete er mit renommierten Solisten, Orchestern und Ensembles zusammen. Für professionelle Blasorchester hat er große symphonische Werke komponiert, von denen einige verlegt und auf CD erschienen sind. Bernardy lebt mit seiner Familie seit 2019 in Lörrach-Stetten.

Das dreisätzige Konzert für Klavier und Blasorchester – für Dirigent Bjørn Sagstad „vielleicht die neue Rhapsody in Blue“ – steht in der Tradition von Strawinsky und Gershwin. Hier verschmelzen auf ungezwungene Weise klassische Formen, romantischer Klaviersatz, Jazzharmonik und Blasmusik, heißt es. Auch das Konzert für Altsaxofon und Blasorchester ist dreisätzig und stellt den großen Facettenreichtum des Saxofons in den Mittelpunkt. Eine furiose Eröffnung führt in eine lyrisch-träumerische Klangwelt, geprägt von feinen Klangmischungen der Bläser mit Harfe und Vibrafon. Einem entrückten Adagio religioso folgt ein rondohaftes Swing-Finale mit einem bluesigen Hauptthema.

Eigens für dieses Konzert komponierte Werke

Eine Besonderheit des Konzerts sind zwei eigens für diesen Anlass komponierte Werke, die das Landespolizeiorchester gemeinsam mit Amateurmusikern aus dem Dreiländereck uraufführt: die spritzige und tänzerische „Burghof-Ouvertüre“ sowie der konzertante, farbenreiche „Dreiländermarsch“, der die Vielfalt und das Temperament der Region musikalisch einfängt.

Gustav Mahler sagte einst, eine Sinfonie zu komponieren heiße, „mit allen Mitteln der vorhandenen Technik eine Welt aufbauen“. So entfaltet auch die Sinfonietta eine kleine Welt der Blasmusik: Auf eine majestätische Ouvertüre folgen ein feuriges Scherzo, eine träumerische Romanze sowie ein heiteres, pulsierendes Finale, das in einer gewaltigen Schlussklimax in das Hauptthema des ersten Satzes zurückführt.

Leonhard Dering, ein Pianist mit deutschen, russischen und lettischen Wurzeln, konzertiert in namhaften Konzerthäusern in ganz Europa. Am Klavier ist er ein gefragter Kammermusik- und Liedpartner. Dering engagiert sich für zeitgenössische Musik. Darüber hinaus kuratiert er Konzertreihen in Frankfurt am Main sowie an seinem Wohnort Riehen.

Luis Homedes López (geb. 1994), ein mehrfach preisgekrönter spanischer Saxofonist, studierte bei Marcus Weiss in Basel. Er nahm an prestigeträchtigen Festivals für zeitgenössische Musik teil. Gegenwärtig konzentriert er seine Tätigkeit vor allem auf den Bereich der Kammermusik. Als Solist hat López, der in Basel lebt, unter anderem mit dem Kammerorchester Basel gespielt.

Das Benefizkonzert wird finanziell unterstützt durch den Kulturfonds Landkreis Lörrach, die Stadt Lörrach, den Begegnungsfonds des Trinationalen Eurodistricts Basel sowie den Kunst- und Kulturförderkreis Lörrach.