Stadtmuseum Schopfheim: Neue Ideen, neue Perspektive?

Diese aquarellierte Zeichnung zeigt die Tonofenfabrik Ziegelei Gebhardt. Foto: Stadtmuseum Schopfheim Mit einer Präsentation soll eine mögliche Perspektive für das Stadtmuseum aufgezeigt werden.







„Umweltgeschichte als konzeptionelle Leitidee für das Stadtmuseum Schopfheim“ lautet der Titel einer Präsentation am Donnerstag, 2. Oktober, von 19 bis 21 Uhr. Die ehemalige Bezirksstadt Schopfheim hat es nicht leicht, sich zwischen kleinstädtischer Urbanität und strukturschwachem ländlichem Raum zu verorten. Ähnlich geht es seinem Museum, das zwischen ehemals vereinsgetragenem Heimatmuseum und semiprofessionellem Stadtmuseum oszilliert.