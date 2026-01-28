Stadtmuseum Schopfheim: Lyriker gegen Rechts

Beklemmend aktuell: Bei seiner Lesung im Stadtmuseum Schopfheim stellte der Autor und Mitherausgeber Thomas Weiß die Anthologie „Gespräche über Bäume. Gedichte zur Demokratie“ vor.
„Was sind das für Zeiten, wo/ Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist/ Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt“ – Bertolt Brechts Mahnung aus dem Gedicht „An die Nachgeborenen“, nach der Flucht vor den Nationalsozialisten im dänischen Exil verfasst, hat sich Thomas Weiß zu Herzen genommen, heißt es in einer Mitteilung des Fördervereins Stadtmuseum Schopfheim. Seine gemeinsam mit dem Tübinger Autor Hubert Klöpfer herausgegebene Anthologie „Gespräche über Bäume“ stehen in Brechts Tradition.