Stadtmuseum Schopfheim: Lyriker gegen Rechts

Beklemmend aktuell: Bei seiner Lesung im Stadtmuseum Schopfheim stellte der Autor und Mitherausgeber Thomas Weiß die Anthologie „Gespräche über Bäume. Gedichte zur Demokratie“ vor.

„Was sind das für Zeiten, wo/ Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist/ Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt“ – Bertolt Brechts Mahnung aus dem Gedicht „An die Nachgeborenen“, nach der Flucht vor den Nationalsozialisten im dänischen Exil verfasst, hat sich Thomas Weiß zu Herzen genommen, heißt es in einer Mitteilung des Fördervereins Stadtmuseum Schopfheim. Seine gemeinsam mit dem Tübinger Autor Hubert Klöpfer herausgegebene Anthologie „Gespräche über Bäume“ stehen in Brechts Tradition.

Bei den Protesten gegen den Rechtsruck habe er die „Lyrikerinnen und Lyriker gegen rechts“ vermisst, sagt Weiß – der 64-Jährige ist Mitglied des Schriftstellerverbands „PEN-Zentrum Deutschland“, der sich in seiner Charta „für die Bekämpfung jedweder Form von Hass“ einsetzt. Insofern ist der nun im Stadtmuseum vorgestellte Gedichtband mit 120 Beiträgen zeitgenössischer Autoren, vorwiegend Erstveröffentlichungen, als politisches Statement zu verstehen.

Wie kann moderne Dichtkunst auf unsere beunruhigten Zeiten reagieren? „Lyrik, die sich selbst ernst nimmt, bewegt sich in ihrem historischen, politischen und gesellschaftlichen Kontext“, sagte Thomas Weiß. Dass gute Gedichte dabei weit über alle programmatischen Forderungen hinausgehen, dass sie anfassen, verletzen und nicht kalt lassen, führten die etwa 30 an diesem Abend zitierten Beispiele eindrucksvoll vor.

Viele Autoren widmeten sich Themen wie Krieg, Flucht, Vertreibung und Diskriminierung, etliche im Bezug auf den Nationalsozialismus und seine Nachahmer: So etwa Nora Gomringers beklemmender Beitrag über einen Deportationszug nach Auschwitz („Und es war ein Tag“), oder Dagmar Nicks zeitloses Gedicht „Flucht“.

In „Ottoheinz II.“ lässt Markus Bundi eine Montage rechter Parolen in Ausgrenzungsfantasien gipfeln und Ulrich Zimmermann verwendet Brechts Motiv als Menetekel für die Taubheit und Ignoranz der gesellschaftlichen Mitte

Beeindruckt und emotional berührt zeigte sich das Publikum, was sicher auch dem einfühlsamen und authentischen Vortragsstil von Thomas Weiß zu verdanken war. „Bei meiner Arbeit für die Anthologie habe ich eine sehr lebendige Lyrikszene kennengelernt, über deren Zukunft ich mir keine Sorgen mache“, konterte Weiß. Die zweite Auflage seiner Anthologie ist schon beinahe vergriffen, ein neuer Gedichtband bereits in Arbeit. Im Oktober kommt Thomas Weiß im Rahmen der Ausstellung zu Johann Peter Hebel noch einmal ins Stadtmuseum.

