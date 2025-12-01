Stadtmuseum Schopfheim: „Förderverein und Forderverein“

„Wie rettet man das Stadtmuseum Schopfheim?“ war das große Thema der Mitgliederversammlung des neu gegründeten Fördervereins Stadtmuseum Schopfheim.
„Wie rettet man das Stadtmuseum Schopfheim?“ war das große Thema der Mitgliederversammlung des neu gegründeten Fördervereins Stadtmuseum Schopfheim. Rund 20 Interessierte kamen zum Treffen, mittlerweile hat der Förderverein rund 60 Mitglieder. Ausschlaggebend für die Sitzung waren die Haushaltspläne der Stadtverwaltung Schopfheim und ihre Sparpläne in der jüngst erfolgten Gemeinderatssitzung. Der Bestand des Stadtmuseums ist aus finanziellen Gründen gefährdet.