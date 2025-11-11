Stadtmuseum Schopfheim: Die Herren von Waldeck treten aus dem Dunkel der Geschichte

Im Stadtmuseum Schopfheim zeichnet der Wirtschaftswissenschaftler und Hobby-Historiker Stephan Maurer die Spuren des Adelsgeschlechts nach, das für das Wiesental einst prägend war.
„Ich Walcho habe bedacht die Unstetigkeit der zeitlichen gegenwärtigen Güter und begehre zu empfangen den Lohn der künftigen…“, heißt es bedeutungsschwer in einer Urkunde vom 7. April 1113. Walcho von Waldeck überschreibt seinen gesamten Besitz – „alles das, was ich zum heutigen Tage zu eigen habe“ – mit Ausnahme eines kleinen Guts in Steinen an das Kloster St. Blasien. „Das Motiv war eindeutig religiös“, erklärte Stephan Maurer bei seinem Vortrag im vollbesetzten Roggenbachsaal, wo mehr als 60 Besucher der wechselvollen Geschichte der frühmittelalterlichen Adelshäuser folgten.