Stadtmuseum Schopfheim: Desinformation ist mehr als eine falsche Nachricht

„Desinformation und Demokratie“ ist Thema eines Vortrags von Zlatko Valentic im Rahmen der Reihe „Treffpunkt Stadtmuseum“ .

Der Philosoph und Politikwissenschaftler Zlatko Valentic spricht über politische Einflussnahme, die Manipulation öffentlicher Meinung – und wie man sich dagegen wappnen kann. Veranstalter ist der Förderverein Stadtmuseum Schopfheim (FöSS). „Desinformation ist mehr als eine ‚falsche Nachricht‘: Sie ist eine Form politischer Einflussnahme, die nicht nur einzelne Fakten verdreht, sondern die Bedingungen verändert, unter denen wir politische Wirklichkeit gemeinsam verstehen können“, erklärt Zlatko Valentic. Der 41-Jährige ist Lektor für Politische Theorie am Seminar für Wissenschaftliche Politik der Uni Freiburg. Er befasst sich mit den Einflüssen digitaler Kommunikation auf das Verstehen von Politik.

DEr Vortrag „Desinformation und Demokratie“ findet am Mittwoch, 4. März, ab 19.30 Uhr im Gewölbekeller des Stadtmuseums Schopfheim statt.

Historisch gesehen gab es Lügen in der Politik schon immer, so Valentic. Neu sei heute vor allem die digitale Umgebung: Inhalte werden aus dem Zusammenhang gerissen, verbreiten sich in hoher Geschwindigkeit und werden von Plattformlogiken verstärkt, die Zuspitzung und Empörung belohnen. Damit wird das Vertrauen in unsere Demokratie untergraben. Valentics Vortrag verbindet Analyse mit Orientierung anhand konkreter Praxisbeispiele. Warum reichen „Faktenchecks“ allein häufig nicht aus? Welche Rolle spielen Tempo, Emotionalisierung und soziale Dynamiken? Und vor allem: Wie lässt sich politische Urteilskraft stärken, ohne in Zynismus zu kippen oder den Rückzug ins eigene Lager anzutreten?

Im Vorfeld der Veranstaltung leitet Zlatko Valentic im Stadtmuseum einen Workshop mit 50 Schülern des Theodor-Heuss-Gymnasiums zum Thema „Wurzeln der Demokratie“, ebenfalls ein Angebot des FöSS.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen .