Stadtmuseum Schopfheim: Desinformation ist mehr als eine falsche Nachricht

„Desinformation und Demokratie“ ist Thema eines Vortrags von Zlatko Valentic im Rahmen der Reihe „Treffpunkt Stadtmuseum“ .
Der Philosoph und Politikwissenschaftler Zlatko Valentic spricht über politische Einflussnahme, die Manipulation öffentlicher Meinung – und wie man sich dagegen wappnen kann. Veranstalter ist der Förderverein Stadtmuseum Schopfheim (FöSS). „Desinformation ist mehr als eine ‚falsche Nachricht‘: Sie ist eine Form politischer Einflussnahme, die nicht nur einzelne Fakten verdreht, sondern die Bedingungen verändert, unter denen wir politische Wirklichkeit gemeinsam verstehen können“, erklärt Zlatko Valentic. Der 41-Jährige ist Lektor für Politische Theorie am Seminar für Wissenschaftliche Politik der Uni Freiburg. Er befasst sich mit den Einflüssen digitaler Kommunikation auf das Verstehen von Politik.