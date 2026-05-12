Stadtmuseum Schopfheim: Ausstellung zum Mitmachen

Im Stadtmuseum findet die Vernissage der Mitmachausstellung „Meine Heimat – mein Ort. Hebels Schopfheim 200 Jahre später“ statt.

Die Auftaktveranstaltung zur Mitmachausstellung „Meine Heimat – mein Ort. Hebels Schopfheim 200 Jahre später“ fand Ende März statt. Mit frischen Ideen und Inspirationen machten sich die Teilnehmer daraufhin auf die Suche nach passenden Motiven, die im Stadtmuseum zusammengetragen werden. Noch immer erhält das Museum regelmäßig neue, informative, persönliche, kreative, originelle und berührende Einsendungen. Zur Präsentation der ersten Ergebnisse bei der Vernissage am Freitag, 15. Mai, von 19 bis 21 Uhr laden das Museum und der Förderverein Stadtmuseum Schopfheim (FöSS) ein. Neben Bürgermeister Dirk Harscher, der das Grußwort hält, stehen die beiden Bürgermeister Gunther Braun (Steinen) und Stefan Niefenthaler (Kleines Wiesental) auf der Gästeliste.

Die Veranstaltung beginnt in der Alten Kirche St. Michael und wird anschließend im Stadtmuseum Schopfheim fortgesetzt. Nach dem musikalischer Auftakt durch eine kleine Abteilung der Stadtmusik wird Helmut Ressel (FöSS) die Gäste begrüßen. Nach dem Grußwort von Bürgermeister Dirk Harscher wird Birgit Althof (FöSS) die Ausstellungsidee präsentieren. Auch wird sich das Projektbüro „Schätze der Dörfer“ vorstellen.

Ab zirka 19.30 Uhr werden Dominik Baiker (Museum) und Birgit Althof (FöSS) im Stadtmuseum in die Ausstellung einführen. Anschließend können sich die Besucher bei Fingerfood und Getränken austauschen.

Zur Mitmach-Ausstellung

Bürger aus Schopfheim und seinen Nachbargemeinden (Steinen, Maulburg, Kleines Wiesental, Hausen) sind eingeladen, ihre Vorstellungen von „Heimat“ kreativ auszudrücken – mit Fotos, Bildern, Gedichten oder Objekten. Die Beiträge werden vom 15. Mai bis 2. August im Stadtmuseum gezeigt. Einsendungen sind noch bis Juli möglich. Die Exponate werden immer wieder ausgetauscht – die Ausstellung bleibt im Wandel.

Die Heimat-Ausstellung ist ein Kooperationsprojekt des Stadtmuseums Schopfheim, dem Förderverein Stadtmuseum Schopfheim und dem Förderprogramm „Schätze der Dörfer“.

Weitere Informationen unter www.foess.info