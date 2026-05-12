Stadtmuseum Schopfheim: Ausstellung zum Mitmachen

Im Stadtmuseum findet die Vernissage der Mitmachausstellung „Meine Heimat – mein Ort. Hebels Schopfheim 200 Jahre später“ statt.
Die Auftaktveranstaltung zur Mitmachausstellung „Meine Heimat – mein Ort. Hebels Schopfheim 200 Jahre später“ fand Ende März statt. Mit frischen Ideen und Inspirationen machten sich die Teilnehmer daraufhin auf die Suche nach passenden Motiven, die im Stadtmuseum zusammengetragen werden. Noch immer erhält das Museum regelmäßig neue, informative, persönliche, kreative, originelle und berührende Einsendungen. Zur Präsentation der ersten Ergebnisse bei der Vernissage am Freitag, 15. Mai, von 19 bis 21 Uhr laden das Museum und der Förderverein Stadtmuseum Schopfheim (FöSS) ein. Neben Bürgermeister Dirk Harscher, der das Grußwort hält, stehen die beiden Bürgermeister Gunther Braun (Steinen) und Stefan Niefenthaler (Kleines Wiesental) auf der Gästeliste.