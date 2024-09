Das Stadtmuseum im Schloss lädt am Sonntag, 15. September, von 11 bis 17 Uhr zum fünften Handwerksmarkt in seinen Räumen ein.

Das Stadtmuseum Schramberg bietet allen Interessierten am Sonntag, 15. September, ab 11 Uhr einen bunten, geselligen Tag, bei dem sich alles um traditionelles und modernes Handwerk drehen wird.

Anlässlich der diesjährigen Hauptausstellung zur zeitgenössischen Kunstsammlung des Museums können kleine und große Besucher den ganzen Tag bei unterschiedlichen Kreativworkshops mitmachen und ihre eigenen Kunstwerke aus Filz, Holz, Farbe und Weiden gestalten. Für ausreichend Bewegung sorgt das Spielmobil des Juks³.

Doris Gagg, ehemalige Malerin der Schramberger Majolika Fabrik, wird an diesem Tag anschaulich präsentieren und Besucher zum Mitmachen einladen, wie man traditionell Steingutteller mit der Drehscheibe gestaltet hat. Albrecht Armbruster, Uhrmachermeister wird Einblicke in das Innere von Uhren gewähren und gute Tipps zur richtigen Pflege der Zeitmesser geben. Der Korbmacher Ulrich Grießhaber aus Tennenbronn wird anschaulich sein traditionelle Handwerk vorstellen und eine große Auswahl an Weidenkörben zum Kauf anbieten.

Kunststube mit dabei

Dieses Jahr ist auch erstmalig die Kunststube Schramberg mit ausgewählten Produkten aus ihrem außergewöhnlichen Sortiment dabei.

Ab 11.30 Uhr wird ein Mittagsimbiss angeboten. Ab 14 Uhr kann man sich bei hausgemachten Kuchen und Kaffee im Schlosscafé von der Klasse 6c der Erhard-Junghans-Schule verwöhnen lassen.

Majolikaflohmarkt

Bei einem Majolikaflohmarkt wird zudem Schönes und Skurriles, Historisches und Modernes aus der Schramberger Majolika Fabrik angeboten, das sich in der Sammlung als Mehrfachexemplare angehäuft hat. Auch in der Uhrenabteilung des Stadtmuseum befinden sich unzählige Junghans „Mega Star“-Doubletten, die erstanden werden können. Die Einnahmen aus den Flohmärkten kommen aktuellen Restaurierungsprojekten des Stadtmuseums zugute.

Die Kosten

Der Eintritt ist frei. Für die Kreativstationen wird einmalig beim Einlass eine kleine Materialgebühr von zwei Euro pro Person/Kind erhoben, jedes weitere Geschwisterkind zahlt nur einen Euro.

Das Programm

Ab 11 Uhr

mit Perlen basteln, Tassen gestalten, Memo-Board gestalten mit der Jugendkunstschule, Kreative Filzwerkstatt, mit Weiden Sterne flechten; Juks³ Spielmobil: Parkplatz

Ab 11.30 Uhr

Mittagstisch

12 Uhr

Vorführung der Junghans’schen Kunstuhr

Ab 14 Uhr

Kaffee und Kuchen

14.30 Uhr

Familienführung „Kunst mit allen Sinnen“ mit Lara Inge Kiolbassa

17 Uhr

Veranstaltungsende