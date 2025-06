Wer wird in diesem Jahr Stadtmeister im Schwimmen? Der VfL Nagold begibt sich am 5. Juli wieder auf die Suche nach Nagolds schnellsten Schwimmern.

Der Nagolder Badepark ist Ort des Geschehens, wenn am Samstag, 5. Juli, die Schwimmabteilung des VfL Nagold zu den offenen Stadtmeisterschaften einlädt.

„Offen“ ist dabei ein wichtiger Begriff: Es kann also wirklich jeder und jede an der Nagolder Stadtmeisterschaft teilnehmen. „Der Spaß steht im Vordergrund“, sagt Abteilungsleiter Hauke Schik. Das gilt für die Einzelrennen, und wohl noch mehr für die Staffeln.

Von 14 bis 16.30 Uhr finden die Einzelwettbewerbe statt. Ab 16.30 Uhr stehen dann die Staffelrennen über 4x50 Meter an. Und gegen 17.30 Uhr gehen die Stadtmeisterschaften dann auch schon mit der Siegerehrung zu Ende.

Anmeldung ganz spontan

Wer an den Stadtmeisterschaften teilnehmen will, der kann ganz spontan vorbeikommen. Die Anmeldung erfolgt direkt vor dem Start, dann gilt es 50 Meter (eine Bahn im großen Sportlerbecken) so schnell wie möglich zu schwimmen. In welcher Lage ist dabei egal. Kinder (Jahrgang 2014 und jünger) schwimmen nur 25 Meter. Die Wertung erfolgt getrennt nach Geschlecht und in verschiedenen Altersklassen.

Eine Staffel besteht aus vier Schwimmern oder Schwimmerinnen. Alter und Geschlecht sind hier egal. Geschwommen werden 4x50 Meter, die Lage ist jedem freigestellt.

„Unsere Stadtmeisterschaften haben den Charakter eines Jedermann-Wettbewerbs“, ist Schik wichtig zu betonen. Die Startgebühren sind entsprechend niedrig (zwei Euro für Erwachsene, ein Euro für Kinder und Jugendliche, vier Euro für die Staffel). Zudem bekommen alle Teilnehmer eine Urkunde, und für die ersten Plätze jeder Altersklasse gibt es auch wieder Sachpreise.