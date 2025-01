Nahwärme in Glatten Erster Bauabschnitt beginnt im Frühjahr

Bis zum Ende des Jahres sollen die ersten Häuser in Glatten mit Nahwärme versorgt werden. Um das zu schaffen, sollen die Bauarbeiten schon bald an der Schule starten. Experten informierten die Bürger nun darüber, was auf die Kommune zukommt.