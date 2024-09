Stadtmeisterschaften Horb 2024: Wenn Tennis zum Familienhobby wird

1 Joris Ganswind und sein Vater Florian Ganswind im Doppel bei den Stadtmeisterschaften. Foto: Andreas Wagner

Bei den Stadtmeisterschaften in Nordstetten gab am Montag im Doppel eine Vater-Sohn Paarung. Für Joris Ganswind war es das Debüt im Herrentennis und das ausgerechnet mit seinem Vater Florian Ganswind.









Auch in diesem Jahr finden die Horber Stadtmeisterschaften im Tennis statt, dieses Mal in Nordstetten. Für manche ist dieses Event eine Art Routine, doch für andere sind es die ersten Erfahrungen im Herrentennis. Das gilt für den 13-jährigen Joris Ganswind. Er spielt beim TC Bildechingen und hatte keine Erfahrung im Herrentennis. Nun in Nordstetten hat sich das geändert. Er ist im Doppel angetretem und das mit seinem Vater Florian Ganswind. Die beiden haben gegen ein Team vom TC Dettingen gespielt. „Wir gehen in dieses Turnier ohne wirkliche Ziele, der Gegner aus Dettingen ist der klare Favorit. So einen Gegner ist natürlich auch Pech in der Auslosung. Ich habe mich sehr auf diesen Tag gefreut, da es die erste Erfahrung mit meinem Sohn ist. Es war ein längerer Wunsch, zusammen ein Match mit ihm zu bestreiten. Wir werden unser Bestes geben“, so Florian Ganswind vor dem Match.