Stadtmeisterschaften Freudenstadt: Es bleibt spannend auf dem Tennisplatz

Das erste Wochenende der zwölften Freudenstädter Tennisstadtmeisterschaften des TC Schierenberg ist vorbei. Der Verein berichtet von einer Rekordbeteiligung und spannenden Matches.

Das Auftaktwochenende der zwölften Freudenstädter Tennisstadtmeisterschaften ist erfolgreich mit einem Teilnehmerrekord von mehr als 70 Spielern und durchgehend belegten Plätzen über die Bühne gegangen, berichtet der Tennis Club (TC) Schierenberg Freudenstadt in einer Pressemitteilung. Zahlreiche Zuschauer säumten laut Verein die Linien und wurden mit spannenden Begegnungen bei bestem Tenniswetter belohnt.

Nicht nur die Mitglieder des gastgebenden Vereins, sondern auch viele Aktive aus der Umgebung – darunter Spieler vom TC Tonbach, TC Baiersbronn, TV Klosterreichenbach, TG Obertal, TC Mitteltal, TV Klosterreichenbach, TC Musbach, TC Dietersweiler, TC Loßburg, TC Blau Weiss Villingen und weiteren Clubs – sorgten für ein breitgefächertes Teilnehmerfeld.

Besonders spannend habe sich das Turnier bereits in den Nachwuchskategorien präsentiert. In der U10-Konkurrenz setzte sich Samu Klingler vom TV Klosterreichenbach in seiner Gruppe durch. Ebenfalls für das Halbfinale qualifizierte sich Clara Klaus vom TC Schierenberg.

Im Finale des spannenden U12-Wettbewerbs stehen mit Max Neumann und Niklas Aurich zwei Nachwuchstalente des TC Schierenberg. Der dritte Platz wird zwischen David Aurich vom TC Schierenberg und Toni Haist vom TC Baiersbronn ausgespielt.

Knapp durchgesetzt

Bei den Damen erreichten Ivana Drakulovic und Luisa Bea – wie vom Verein erwartet – das Finale. Luisa Bea machte den Einzug ins Finale gegen Jutta Möhrle vom TC Tonbach erst im Match-Tiebreak klar.

Lars Bea Foto: Arne Palm

Bei den Herren stehen Jörg Möhrle (TC Tonbach) und Patrick Fischer (TC Baiersbronn) bereits im Halbfinale. Gute Chancen auf das Halbfinale haben laut Einschätzung des Vereins auch die Lokalmatadoren Florian Breinlinger und Arne Palm vom TC Schierenberg. Besonders Breinlinger musste dabei gegen den erst 14-jährigen stark aufspielenden Ferdinand Fischer sein ganzes Können und seine Routine ausspielen, heißt es, um sich knapp durchzusetzen.

Sieg gegen die Titelverteidiger

In der Herrendoppel-Konkurrenz trifft das Vater-Sohn-Duo Didi und Valentin Haug im Halbfinale auf das Team der Baiersbronner Tennisschule Patrick Fischer und Hannes Benzing. Im Mixed-Wettbewerb sicherten sich Didi Haug und seine Tochter Milla durch einen Sieg gegen die Titelverteidiger den Halbfinaleinzug ebenso wie die Turnierfavoriten Gerd Stägert und Ivana Drakulovic. In der Herren60 Konkurrenz liegt das Doppel Radke/Gaiser auf Siegkurs.

Das zweite und finale Wochenende der Stadtmeisterschaften steht am 13. und 14. September an.