Stadtmeisterschaften Freudenstadt: Es bleibt spannend auf dem Tennisplatz

Das erste Wochenende der zwölften Freudenstädter Tennisstadtmeisterschaften des TC Schierenberg ist vorbei. Der Verein berichtet von einer Rekordbeteiligung und spannenden Matches.
Das Auftaktwochenende der zwölften Freudenstädter Tennisstadtmeisterschaften ist erfolgreich mit einem Teilnehmerrekord von mehr als 70 Spielern und durchgehend belegten Plätzen über die Bühne gegangen, berichtet der Tennis Club (TC) Schierenberg Freudenstadt in einer Pressemitteilung. Zahlreiche Zuschauer säumten laut Verein die Linien und wurden mit spannenden Begegnungen bei bestem Tenniswetter belohnt.