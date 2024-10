Stadtmeisterschaft in Hechingen: Vater-Sohn-Doppel holt Badminton-Titel

Die 6. Stadtmeisterschaft des Turnvereins Hechingen wurde in der Kreissporthalle ausgespielt. Am Ende triumphierten Christof und Adrian Potrykus aus Weil im Schönbuch.

Im Finale der 6. Badminton-Stadtmeisterschaft des TV Hechingen hat sich am Wochenende das Vater-Sohn-Doppel Christof und Adrian Potrykus aus Weil im Schönbuch gegen Thomas Aierle und Tobias Kudlacek, die im Engstlatter Axis trainieren, durchgesetzt. Den dritten Platz belegten Christian Ohnesorg und Philipp Feinäugle aus Wildberg im Schwarzwald.

Beste TVH-Doppel wurden Christian Thierer und Roland Preidt auf Platz sechs, gefolgt von Frank Rothfuss und Michael Burgmaier – beide aus Schlatt – auf Platz 7.

Die Abteilung Badminton des TV Hechingen konnte insgesamt 19 Mannschaften – die Burladinger hatten krankheitsbedingt abgesagt – in der Kreissporthalle begrüßen. Gespielt wurde traditionell nicht nach Geschlecht, sondern Herren-, Damen- und Mixed-Doppel traten jeweils gegeneinander an.

Sieben Spiele für jede Mannschaft

Dann ging es auch schon an die Schläger: Die Auslosung der vier Gruppen zu je fünf Mannschaften wurde schon am Trainingsabend absolviert und so begannen die spannenden und schweißtreibenden Spiele. Immerhin sieben Begegnungen, die zum Teil drei Sätze umfassten, mussten alle Mannschaften absolvieren. Daher waren Kondition und Durchhaltevermögen, aber auch Spielleidenschaft und Taktik gefragt.

Flugeinlagen begeistern Zuschauer

Obwohl die Plastikbälle mit sehr hoher Geschwindigkeit durch die Halle schwirrten und so manche Flugeinlage die Zuschauer in Erstaunen versetzte, stand doch der gemeinsame Spaß am Badminton im Vordergrund. Am Ende standen dann Christof und Adrian Potrykus aus Weil im Schönbuch oben auf dem Podest.

Auch für den letzten Platz gibt es Sachpreise

Traditionell wurden auch die drei letztplatzierten Mannschaften für ihre Teilnahme mit Sachpreisen belohnt. Wer Lust auf das Badmintonspielen bekommen hat, darf gerne am Mittwochabend in der Kreissporthalle vorbeischauen.