Neue Ideen, viel Engagement – dass in Hechingen was läuft, ist auch dem Stadtmarketingverein zu verdanken. In der Hauptversammlung wurden neue Ideen vorgestellt. Das sind sie.

Am Samstag, 3. Mai, wird Hechingen zu einer Art Bonsai-Monaco. Statt in röhrenden Formel-1-Boliden werden wagemutige Piloten beim „City-Race“ hier allerdings nur auf relativ geräuscharmen Bobby-Cars ihre Fahrkünste messen.

Und statt der Staig, die angesichts ihrer Steigung buchstäblich halsbrecherische Aktionen versprochen hätte, wird die Herrenackerstraße zur Rennstrecke. Aber immerhin: „Das wird sicher lustig“, versprach Thomas Sigg als Stadtmarketing-Vorsitzender am Donnerstag in der Hauptversammlung des Vereins. Das Rennen wird ein Auftakt zum verkaufsoffenen Sonntag am 4. Mai sein, den das Stadtmarketing erst vergangenes Jahr wieder ins Programm genommen hat. Über Details dazu wird noch berichtet werden.

Lange Liste an Stadtmarketing-Aktivitäten beeindruckt

Bildungsmesse Chance mit neuer Rekordbeteiligung am 20. März, Bobbycarrennen am 3. Mai, verkaufsoffener Sonntag am 4. Mai, Weinfest am 13. September, ein Unternehmer-Event unter dem Motto „Hechingen trifft“ bei MeaPuna in der dann frisch sanierten Orangerie, Lichterglanz am 22. November – allein die Aufzählung der Veranstaltungen belegte das, was Bürgermeister Philipp Hahn in seinem Grußwort so ausdrückte: „Der Stadtmarketingverein trägt zum Gesamterfolg der Stadt Hechingen bei.“

Öffentlichkeitswirksame Aktivitäten seien wichtig, „um auf Hechingen als Einkaufsstadt aufmerksam zu machen“. Auch die Attraktivität als Wohnort und als Standort für Firmen werde so erhöht.

Mitgliederzahl steigt weiterhin merklich an

Dass dieser Erfolg gesehen wird und zum mitmachen motiviert, zeigt die Liste an neuen Mitgliedern, die der Verein im vergangenen Jahr dazugewonnen hat: Diebold aus Jungingen, Fahrner aus Rangendingen, Dede Design und Järger Online Marketing aus Hechingen sind neu dabei. Die Mitgliederzahl stieg von 127 auf 131. Tendenz weiter steigend.

Thomas Sigg: „Was wir veranstalten, muss Spaß machen“

„Wichtig ist, dass wir was veranstalten, wo das Mitmachen Spaß macht und wo man nicht nur pflichtschuldig mit dabei ist“, gab Thomas Sigg die Devise vor. Wobei das Wort „Machen“ hier betont werden muss. Denn das Stadtmarketing ruht auf engagierten Vereinsaktiven wie Jan Gnoth, Rainer Schenk, Michael Soukop oder Jan Jäger, die immer wieder in den Berichten als sehr fleißige Organisatoren für Veranstaltungen genannt werden.

Auch Rainer Weith ist hier zu nennen. Der Schuhhändler war bislang stellvertretender Vorsitzender, reduziert dieses Engagement aber etwas, um mehr Zeit für sein Geschäft zu haben. Er wird weiter als Beisitzer im Stadtmarketing mitarbeiten. Seine Stellvertreter-Position übernimmt nun die Erste Beigeordnete der Stadt, Dorothee Müllges. Das ist sicher auch ein Zeichen dafür, welche Wertschätzung der Verein bei der Stadt genießt.

Wahlen bringen durchweg einstimmige Ergebnisse

Sämtliche Wahlen an diesem Hauptversammlungsabend fielen einstimmig aus. Die weiteren Wahlergebnisse: Thomas Sigg ist Vorsitzender, Sandro Milioto Schatzmeister, Jaqueline Grotz Schriftführerin, und Beisitzer sind Ingrid Burger, Wilfried Dillmann, Matthias Fecker, Jan Gnoth, Jan Jäger, Ralf Merkel, Rainer Schenk, Michael Soukop und Josef Wolf. Jochen Grau schied als Beisitzer aus, dafür kamen neu dazu Rainer Weith, Petra Gantenbein-Mayer und Michael Zinnebner. Riko Schauwecker und Manfred Daiker sind Kassenprüfer.