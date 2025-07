„Das ist die größte Stadt in Deutschland mit einem Doppelnamen“, titelte unlängst eine überregionale Tageszeitung aus München.

Insgesamt existieren im Südweststaat Baden-Württemberg 42 Gemeinden mit Doppelnamen, darunter neun Städte, und die größte dieser Art in ganz Deutschland, mit knapp 90 000 Einwohnern heißt: Villingen-Schwenningen. Die Stadt sei „historisch einzigartig und repräsentiert das gesamte Bundesland“, heißt es in dem Bericht weiter.

Zudem sei VS „bedeutender Hochschulstandort und Oberzentrum“. Trotz der Fusion vor über 53 Jahren haben sich die Stadtteile Villingen und Schwenningen ihre Eigenheiten bewahrt, schreibt das Blatt.

„Gemeinsame Stadt“

Diese Einschätzung spiegelt sich auch in der Diskussion um die Stadtmarke wider: Damit will die Stabsstelle Stadtmarketing, die Darstellung der Doppelstadt attraktiver machen. Zwar eine gemeinsame „Marke“, an der derzeit eine Projektgruppe arbeitet, aber eine, die das besondere Gepräge der beiden großen Stadtbezirke berücksichtigt. „Dennoch sind wir eine gemeinsame Stadt, die es nach außen hin darzustellen gilt“, erläutert Lisa Erlenbusch vom Stadtmarketing der Stadt VS.

Was die Präsentation der Doppelstadt angeht, scheint der Zeiger der Uhr sich in Bewegung gesetzt zu haben: In einem ersten Schritt, so Lisa Erlenbusch, sollen die Stärken von Villingen-Schwenningen herausgearbeitet werden und dann Niederschlag finden in der künftigen Vermarktung nach außen.

Hier die Neckarstadt mit ihrer langjährigen Geschichte als Uhrenindustrie-Standort oder Mekka für Naturfreunde (Schwenninger Moos), dort die Brigachstadt mit ihrem historischen Flair und ihrer malerischen Innenstadt. „Stadt der Zeit“ trifft dann „Stadt der Tore“ oder „Stadt der Magie“?“Stadt der Zeit“, führt Erlenbusch aus, sei ein Begriff, der oft in Verbindung mit Schwenningen falle – „und das völlig zu Recht“. Die Uhrenindustrie habe die Stadt geprägt, das Uhrenindustriemuseum sei ein starkes Alleinstellungsmerkmal, „und die Geschichte rund um Zeitmessung ist kulturell wie wirtschaftlich eng mit dem Stadtbezirk verbunden“. Ob und wie genau dieser Begriff im Rahmen des Markenbildungsprozesses verwendet werde, sei aktuell Teil der strategischen Überlegungen.

Start eines Prozesses

Klar sei: „Die Zeitgeschichte bleibt ein zentrales Element der Identität Schwenningens – wie wir es kommunizieren, wird nun gemeinsam mit Experten entwickelt.“ Und aus Villingen könnte die Stadt der Tore, der Historie, der Magie werden? „Wir stehen hier am Anfang eines offenen Prozesses, in dem genau solche Begriffe diskutiert und geprüft werden – mit einem Blick darauf, was Villingen heute und morgen ausmacht.“ Stadtmarke bedeute nicht gleich Slogan, weshalb man keine Etiketten vergeben möchte.

„Ziel ist es die Stärken des Oberzentrums VS deutlich hervorzuheben und authentisch nach außen zu vertreten.“ Inwieweit das bestehende Logo von VS angepasst werde oder nicht, sei noch offen und sehr leise Zukunftsmusik. Derzeit sei die Stabsstelle Stadtmarketing gerade auf der Suche nach einer Agentur, die im Markenbildungsprozess unterstütze. „Zuvor haben schon verschiedene Workshops stattgefunden, der Wirtschaftsempfang 2023 stand ganz im Zeichen der Stadtmarke und diente als Kick-Off-Veranstaltung.“

VS vereint viele Facetten

VS wird in dem Zeitungsbericht als einzigartig und als Spiegel des Bundeslandes Baden-Württemberg charakterisiert: Lässt sich so etwas vermarkten? Grundsätzlich ja, so Lisa Erlenbusch. Villingen-Schwenningen vereine viele Facetten Baden-Württembergs: Innovation und Tradition, Natur und Stadt, Vielfalt und Gemeinschaft. „Genau diese Mischung macht den Standort so besonders und attraktiv – für Bürger, Unternehmen und Gäste.“

Ein solches Profil bietet eine gute Basis für Standortmarketing und Imagebildung. Bestehende Sehenswürdigkeiten allein reichen heute aber nicht mehr aus, um attraktiv zu sein. „Erlebnisse“ sind im Bereich Tourismus das Thema. Ob bei einer Stadtführung oder einem Tasting. Hier sind konkrete Maßnahmen aktuell in Planung, wir sind im Austausch mit relevanten Partnern.“ Ein besonders gutes Beispiel dafür werden auch die Heimattage Baden-Württemberg 2027 sein. „Sie bieten die ideale Bühne, um Villingen-Schwenningen als Spiegelbild des Landes sichtbar und erlebbar zu machen.“