Stadtmarketing in Hechingen: Das Weinfest bleibt unterstädtisch

Verein und Rathaus ziehen in Hechingen erfolgreich an einem Strang. Kleine Differenzen sind freilich nicht ausgeschlossen– etwa wenn es um die Zukunft des Weinfestes geht.

Als Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn Anfang Februar die Pläne für den autofreien Marktplatz-Sommer im Gemeinderat präsentierte, formulierte er sachte den Wunsch, dass das Weinfest des Stadtmarketing-Vereins am 12. September den Abschluss der Fußgängerzonen-Probezeit in Hechingens guter Stube markieren könnte. Daraus, so erfuhr die Öffentlichkeit am Donnerstagabend in der Jahreshauptversammlung der Stadtbeleber, wird nun nichts. Der Verein, der das genussreiche Fest alljährlich zum Sommerferien-Ausklang veranstaltet, hält am gewohnten unterstädtischen Austragungsort an der Johannesbrücke fest. Dort, so sagte Stadtmarketing-Chef Thomas Sigg, sei es „gemütlich“, vertraut und „kuschelig“.

Wobei, auch das klang an, für die Zukunft das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Man werde 2027/28 noch einmal diskutieren, ob das Weinfest zum Marktplatz hinaufwandern soll oder „an gewohnter Stelle“ bleibt, kündigte Sigg an. Zuvor hatte schon die Erste Beigeordnete Dorothee Müllges in ihrem Grußwort Flagge gezeigt. Die Stadt, so Müllges, „würde sich saumäßig freuen, wenn man das Weinfest in neuem Ambiente auf dem Marktplatz ansiedeln würde“. Ab 2028, wenn die autofreie Aufwertung dauerhaft etabliert sein könnte, werde man auf das Thema zurückkommen. Müllges, selbst 2. Vorsitzende im Stadtmarketing-Verein, weiß: „Im Vorstand ist da noch Überzeugungsarbeit erforderlich. Aber der Marktplatz wird für sich sprechen.“

Klappstuhlkino vor dem Rathaus

Wie in diesem Spätsommer das Ersatzprogramm aussieht, verriet die Beigeordnete auch schon: Die Stadt weicht mit dem Marktplatz-Finale auf den Freitag, 11. September, den Vortag des Unterstadt-Weinfestes, aus und stellt in Zusammenarbeit mit Kinobetreiber Ralf Merkel ein Open-Air-Kino vor dem Rathaus auf die Beine. „Klappstuhlkino“ nennt Merkel das Event. Die Idee: Jeder bringt seinen eigenen Stuhl mit und nimmt darauf vor der großen Leinwand Platz. Die Filme sind noch in der Endauswahl. Fest steht: Es wird ein „Double Feature“ geben mit einem Familienfilm und einem weiteren Kinoknüller.

Ganz harmonisch aufeinander abgestimmt haben Rathaus und Stadtmarketing-Verein auch den Anfang des Ganzen am ersten Maiwochenende: Die Stadt macht die Auftaktveranstaltung zum Marktplatz-Sommer am Samstag, 2. Mai, bevor der Einzelhandel am verkaufsoffenen Sonntag, 3. Mai, mit „Hechingen aktiv“ seine bewährte Bühne bekommt. Schon bald nach Ostern, so kündigte Dorothee Müllges an, werde mit dem Aufbau der Marktplatz-Möblierung begonnen. Abermals dankte sie dem Verein und allen Gewerbetreibenden am Platz „für die enge Zusammenarbeit in der langen Vorlaufzeit“.

Fokus auf die Unterstadt

Einige Marktplatz-Geschäfte werden auch für „Hechingen aktiv“ öffnen, und der Stadtmarketing-Verein wird wieder einen Shuttlebus-Service in die Oberstadt anbieten, damit alle Gäste ihre Neugierde auf das neue Altstadt-Ambiente befriedigen können. Seine Aktivitäten konzentriert der Verein am verkaufsoffenen Sonntag aber auf die Unterstadt. Als Attraktionen kündigte Thomas Sigg an: den Handwerkerpark in der Ermelesstraße, die Autoschau in der Herrenacker- und Bahnhofstraße, die Ausstellung der Oldtimerfreunde samt Öffnung des Oldtimermuseums, einen Flohmarkt in der Hospitalstraße und das Bobbycar-Rennen im unteren Bereich der Herrenackerstraße, das diesmal in das Sonntagsprogramm integriert ist und von 14 bis 16 Uhr stattfindet.

Dass „Hechingen aktiv“ immer größer werde, sei auch daran zu erkennen, dass diesmal die „Im Eierle“ angesiedelten Unternehmen ebenso mit von der Partie seien wie einige Firmen im Gewerbegebiet um die Walkenmühle. „Wir stehen für nachhaltiges Wachstum“, kommentierte Thomas Sigg. Anmeldungen – für Mitgliedsbetriebe und Vereine erstmals kostenfrei – sind noch bis zum 1. April möglich. In seinem Rechenschaftsbericht freute sich Sigg über den Beitritt etlicher neuer Mitglieder – darunter auch der neue Edeka-Markt – auf nunmehr 136 und den Erfolg und das Wachstum sämtlicher Aktivitäten.

Ausbildungsmesse „Chance!“ wird zur „Lebensversicherung“

Die Ausbildungsmesse „Chance!“ unter der Regie von Rainer Schenk habe sich in finanzieller Hinsicht zur „Lebensversicherung“ des Vereins entwickelt, die Adventskalender-Aktion komme bei den Mitgliedern gut an, der „Lichterglanz“ (dieses Jahr am 21. November) habe zuletzt wieder einen Zuwachs an Ausstellern verzeichnet, und die Reihe „Hechingen trifft...“ sei ein Volltreffer. Nach begeisternden Besuchen in der meaPuna-Orangerie und in der Merz Maschinenfabrik ist am 6. Oktober das Gastspiel bei Ewimed und im Fundera Business Forum auf dem Nasswasen angesetzt.

Kassier Sandro Milioto, der im Hohenzollernsaal der Sparkasse Zollernalb zugleich als Gastgeber des Abends fungierte, vermeldete bei einem 117.000-Euro-Umsatz einen kleinen Gewinn, der in die Rücklagen fließt. Die Kassenprüfer Rico Schauwecker und Manfred Daiker hatten nichts zu beanstanden, sodass Peter Sickinger die einstimmige Entlastung des Kassiers und des gesamten Vorstands herbeiführen konnte.

Zum Abschluss der Versammlung gab es Lob für die von Jan Jäger betreute Homepage des Vereins, die sich stetig steigender Nutzerzahlen erfreut, und eine Reiseankündigung durch Rainer Schenk: 2027 wird eine Delegation des Vereins auf Einladung des Abgeordneten Thomas Bareiß vier Tage lang den Bundestag und Berlin besichtigen können. Vielleicht bringen die Stadtbeleber ja auch aus der Hauptstadt weitere Impulse für die Belebung des Zollernstädtchens mit.