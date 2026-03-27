Stadtmarketing in Hechingen: Das Weinfest bleibt unterstädtisch

Verein und Rathaus ziehen in Hechingen erfolgreich an einem Strang. Kleine Differenzen sind freilich nicht ausgeschlossen– etwa wenn es um die Zukunft des Weinfestes geht.
Als Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn Anfang Februar die Pläne für den autofreien Marktplatz-Sommer im Gemeinderat präsentierte, formulierte er sachte den Wunsch, dass das Weinfest des Stadtmarketing-Vereins am 12. September den Abschluss der Fußgängerzonen-Probezeit in Hechingens guter Stube markieren könnte. Daraus, so erfuhr die Öffentlichkeit am Donnerstagabend in der Jahreshauptversammlung der Stadtbeleber, wird nun nichts. Der Verein, der das genussreiche Fest alljährlich zum Sommerferien-Ausklang veranstaltet, hält am gewohnten unterstädtischen Austragungsort an der Johannesbrücke fest. Dort, so sagte Stadtmarketing-Chef Thomas Sigg, sei es „gemütlich“, vertraut und „kuschelig“.