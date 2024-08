Stadtlesen in Rottenburg: Sommer, Sonne und Lesespaß

Die Stadtbibliothek Rottenburg lädt vom 8. bis 11. August zu einem besonderen Leseerlebnis auf dem Rottenburger Marktplatz ein. Im Rahmen des 750-jährigen Stadtjubiläums verwandelt sich der Platz in eine gemütliche Outdoor-Bibliothek.

Rund 3000 Bücher aus allen Genres, bereitgestellt von etwa 125 Partnerverlagen, stehen aktuell auf dem Marktplatz in gemütlichen Lounge-Möbeln bereit. Beim „Stadtlesen“ kann nach Herzenslust bis zum Einbruch der Dunkelheit geschmökert werden. Man kann einfach vorbeikommen, es gibt keinen Eintritt und keine Anmeldung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Event „Stadtlesen“ ist ein Produkt der Innovationswerkstatt Sebastian Mettler und wird in enger Kooperation mit europäischen Städten durchgeführt. Vorab müssen sich die Städte bewerben, damit das Lesefestival zu ihnen kommt. Vergangenes Jahr mussten sich auch die Rottenburger Bürgerinnen und Bürger mächtig ins Zeug legen und fleißig für ihre Stadt abstimmen. Und es hat geklappt. Rottenburg ist eine der Stadtlesen-Städte 2024.

Lesen Sie auch

Das Programm unter freiem Himmel

Rund um das Schmökern unter freiem Himmel hat die Stadtbibliothek Rottenburg ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Am Donnerstag fand die große Eröffnung durch Manuela Beck, Leiterin Amt für Bildung, Kultur und Sport mit Vertretern der Innovationswerkstatt und der Stadtbibliothek statt. Mittags gab es dann eine Vorlesestunde für Kinder und am Abend las die bekannten Autorin Ines Thorn aus ihrem Buch „Die Töchter des Nordmeeres“.

Am Freitag gab es einen Booktok-Talk mit Influencer Thomas Sachsenmaier, auch bekannt als „thomas_bookclub“. Am Sonntag, 11. August, findet von 14 bis 17 Uhr der Familiennachmittag auf dem Marktplatz statt. An verschiedenen Stationen kann mitgemacht und ausprobiert werden. Um 15 Uhr veranstalten Gabriele und Reinhard Kilian vom Förderverein Stadtbibliothek e.V. mit „Sommer, Sonne, Lesespaß“ ein unterhaltsames Event für die ganze Familie.

Wer Hunger oder Durst hat, kann sich bei der Gastronomie rund um den Marktplatz mit Erfrischungen To Go versorgen und dann zwanglos mit einem Buch in den Loungemöbeln Platz nehmen.