Stadtkirche in Triberg: Jetzt läuten sie wieder zum Lobe Gottes

Glockenstuhlsanierung in der Stadtkirche St. Clemens in Triberg: Es gingen 40 000 Euro an Spenden dafür ein, darunter eine Großspende.
Bereits im Jahr 2017 hatte die Glockeninspektion des Erzbistums Freiburg festgestellt, dass der Glockenstuhl der Stadtkirche in Triberg ausreichend stabil konstruiert ist und sich in einem tragfesten Zustand befindet. Die Glockeninspektion empfahl allerdings eine Aufhängung der Glocken an neuen Holzjochen, da laut Mitteilung nach nahezu 70-jähriger Betriebszeit eine Ermüdungsbruchgefahr der Jochzapfen bestand.