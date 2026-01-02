Stadtkirche Hüfingen: Chöre entfalten musikalischen Glanz

Am Dreikönigstag endet mit einem Chor- und Orchesterkonzert die Weihnachtszeit in Hüfingen. Über 150 Chormitglieder wirken mit.
Mit festlichem Chor- und Orchesterklang findet die Weihnachtszeit am Dreikönigstag, 6. Januar, in Hüfingen ihren würdigen Ausklang. Um 17 Uhr erklingt in der Stadtkirche St. Verena das traditionelle Chor- und Orchesterkonzert, das seit mehr als zehn Jahren fest im regionalen Musikleben der Region verankert ist und für viele Besucher als musikalischer Höhepunkt zum Jahresbeginn gilt.