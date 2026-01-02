Stadtkirche Hüfingen: Chöre entfalten musikalischen Glanz

Am Dreikönigstag endet mit einem Chor- und Orchesterkonzert die Weihnachtszeit in Hüfingen. Über 150 Chormitglieder wirken mit.

Mit festlichem Chor- und Orchesterklang findet die Weihnachtszeit am Dreikönigstag, 6. Januar, in Hüfingen ihren würdigen Ausklang. Um 17 Uhr erklingt in der Stadtkirche St. Verena das traditionelle Chor- und Orchesterkonzert, das seit mehr als zehn Jahren fest im regionalen Musikleben der Region verankert ist und für viele Besucher als musikalischer Höhepunkt zum Jahresbeginn gilt.

Fünf Chöre, ein Profiorchester und rund 150 Sängerinnen und Sänger gestalten den Abend unter der Leitung von Dirigent Hubert Stinner. „Dieses Konzert ist jedes Jahr etwas Besonderes“, betont der musikalische Leiter. „Es ist festlich, anspruchsvoll und bündelt die Arbeit eines ganzen Jahres.“ Die aufgeführten Messen werden über Monate hinweg einstudiert – so entsteht ein geschlossener, gewachsener Klang.

Beteiligt sind der Jugend- und Kammerchor Donaueschingen am Fürstenberg-Gymnasium, der katholische Kirchenchor Hüfingen, die Junge Kantorei Hüfingen, der katholische Kirchenchor Bad Dürrheim sowie der Frauenchor der Baar.

Gemeinsam mit dem Profiorchester Cappella Vivace stehen unter anderem das „Gloria“ von Antonio Vivaldi und die „Missa brevis in C“ von Johann Ernst Eberlin auf dem Programm des Konzerts.

„Die Stadtkirche St. Verena ist klanglich grandios“, betont Stinner. „Die Akustik trägt den Chorgesang und verleiht ihm Weite und Würde.“

Unsere Empfehlung für Sie Aufführung in der Hüfinger Kirche Stinner-Chöre faszinieren mit ihrem Orchesterkonzert Das Publikum kam in den Genuss von drei Uraufführungen und trug selbst mit zu dem besonderen Programm bei.

Besonderen Wert legt der Dirigent auf die Nachwuchsarbeit: Die Solistinnen und Solisten stammen aus den eigenen Reihen. Auch die langjährige Zusammenarbeit mit der Cappella Vivace trage wesentlich zur Qualität des Konzerts bei. So wird das Konzert am Dreikönigstag mehr als eine Aufführung: ein gemeinschaftliches Klangbild, getragen von Engagement und Erfahrung.

Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei Foto Maier in Hüfingen, bei den Chormitgliedern sowie an der Abendkasse.