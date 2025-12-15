Stadtkirche Balingen: In England Kult – Händels Messiah erklingt

Die Sängerinnen und Sänger der Evangelischen Kantorei sowie die Arcademia Sinfonica haben in der Balinger Stadtkirche das weltbekannte Oratorium aufgeführt.
Augen schließen, Hände übereinanderlegen, tief einatmen: Halleluja! Dieser Schlusschor des ersten Teils von Händels Messiah sang die vielköpfige Kantorei und spielte die Arcademia Sinfonica unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Wolfgang Ehni mit einer solchen Klangkraft und farbigen Ornamentierung, dass die Zuhörer in der voll besetzten Balinger Stadtkirche mehrere Wimpernschläge brauchten, um dieses Jubellied aller Jubellieder und somit den gesamten ersten Teil des geistlichen Oratoriums der christlichen Heilsgeschichte mit langem Applaus im Stehen gebührend zu feiern.